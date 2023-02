"Na razie nie spodziewamy się drugiej fali migracji, ale zależy to od tego, co zdarzy się na froncie" - powiedział prof. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, który był gościem Kazimiery Szczuki w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak zauważył, gdyby Ukraina przegrała wojnę, "Ukraińcy wiedząc, co się stało w Buczy, Iziumie czy gdziekolwiek indziej, będą chcieli uciekać z Ukrainy i ratować swoje życie". "Ten scenariusz jest najmniej prawdopodobny" - dodał.

Wideo youtube

Na pewno nie będziemy mieli powtórki z lutego i marca. W procesach migracyjnych tak to nie wygląda. Ukraina musiałaby całkowicie przegrać wojnę, żeby nastąpiła fala migracyjna - powiedział prof. Duszczyk. Jak dodał, "możemy oczekiwać pewnego wzmożonego napływu (migrantów - red.), ale tylko wtedy, gdy Ukraina przestanie sobie radzić z tzw. migrantami wewnętrznymi".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Duszczyk: Gdyby Ukraina przegrała wojnę, nastąpiłaby druga fala migracji

Długotrwała wojna a migracja

Kazimiera Szczuka zapytała o to, jaki efekt dla migracji może mieć długotrwała wojna w Ukrainie.

To będzie migracja o innym charakterze - nie będzie to migracja uchodźcza, ucieczka przed wojskiem, przed wojną, tylko będzie to migracja bardziej o charakterze ekonomicznym. Choć czasem trudno rozróżnić te migracje - powiedział prof. Duszczyk.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM mówił, że "w 80 proc. czy nawet 90 procentach Ukraińcy deklarują, że chcą zostać w Ukrainie".

Impuls wypychający dla nich musi być naprawdę silny, dlatego jeżeli pomoc będzie szła do Ukrainy - nie tylko pomoc humanitarna, ale również ekonomiczne powiązanie z Unią Europejską - to Ukraina nie tylko nie przegra militarnie, ale utrzyma się ekonomicznie. To jest zabezpieczenie się przed falą migracji - mówił prof. Duszczyk.

Znaczenie tzw. remittances

Profesor powiedział o rodzajach grup migrantów. Pierwszy to są kobiety, które dołączyły do swoich mężów lub partnerów, którzy mieszkali w Polsce przed 24 lutego. Pracowali tutaj. Jak to się odbyło? Mąż w pewnym momencie zadzwonił do swojej partnerki: jest wojna, mam tutaj niewielkie mieszkanie, uciekaj. Podjeżdżał pod granicę i zabierał - dodał gość Kazimiery Szczuki.

Ci ludzie dostarczają Ukrainie pieniądze zarabiane w Polsce, Niemczech czy Szwecji - tzw. remittances. Z tego utrzymywane są emerytury, kupowana jest żywność, utrzymywane są sklepy, usługi, itd. - powiedział prof. Maciej Duszczyk. Jak zauważył, "my w pewnym momencie, po wejściu do UE, z tzw. remittences, z transferów od Polaków pracujących za granicą, otrzymywaliśmy więcej pieniędzy niż z funduszy strukturalnych". Oczywiście to się w 2007 roku zmieniło - zaznaczył.

Ukraina bardzo potrzebuje wsparcia od pracowników na miejscu, te pieniądze będą transferowane do Ukrainy, żeby utrzymać to państwo ekonomicznie - powiedział profesor.

"Zaczyna to być problem"

Druga grupa (migrantów - red.) to samotne kobiety z dziećmi, które nie mają wsparcia swoich mężów czy partnerów. One mieszkają w dużej części w tzw. zbiorowych ośrodkach pobytu - w hotelach i pensjonatach. Mamy troszeczkę z nimi problem, ponieważ wiemy, że jeśli okres zaopiekowania trwa dłużej niż kilka miesięcy, to te osoby trochę nabywają wtórnej bezradności - zauważył naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadząca rozmowę zapytała o to, czy rzeczywiście to jest problem.

Zaczyna to być problem. Jesteśmy po rozmowach z samorządowcami z kilku dużych miejsc, gdzie te osoby się znajdują. Jeśli ktoś mieszka w trzy- lub czterogwiazdkowym hotelu od kilu miesięcy, dostaje wyżywienie, to nie jest najlepsza sytuacja. Nie chcę powiedzieć, że to jest standard - zauważył prof. Maciej Duszczyk.