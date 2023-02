"Jeśli spojrzymy na demografię, to już w ostatnich wyborach piramida demograficzna elektoratów pokazywała, że Prawo i Sprawiedliwość ma elektorat najliczniej reprezentowany w najstarszych grupach. Mówiąc w skrócie - demografia będzie w naturalny sposób ograniczała możliwość rekrutacji nowych wyborców" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog prof. Rafał Chwedoruk. Gość Piotra Salaka zauważył, że wszystkie sondaże pokazują, iż większość mandatów w nowym Sejmie będzie miała opozycja.

Prof. Rafał Chwedoruk / Jakub Rutka / RMF FM

Prof. Chwedoruk: Prawo i Sprawiedliwość nie ma już skąd czerpać wyborców Michał Dukaczewski / RMF FM

Piotr Salak pytał swojego gościa, czy Prawo i Sprawiedliwość przegra z Koalicją Obywatelską, największą partią opozycyjną, czy ogólnie z szeroko rozumianą opozycję. Prof. Rafał Chwedoruk stwierdził, że "PiS przegra władzę bez względu na konfigurację, w której wystartuje opozycja".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Chwedoruk: Prawo i Sprawiedliwość nie ma już skąd czerpać wyborców

Sytuacja trochę przypomina rok 2015, kiedy PiS zdobył władzę z relatywnie niskim wynikiem - zaledwie 38 proc. Było to możliwe wyłącznie w efekcie niestandardowych zbiegów okoliczności. Około 15-16 proc. głosów zostało wówczas oddanych na komitety, które w ogóle nie weszły do Sejmu. A to w realiach polskiej ordynacji wyborczej faktycznie premiowało zwycięzcę - zauważył politolog.

Teraz mamy jeden z najstabilniejszych, najbardziej reprezentatywnych systemów partyjnych na świecie. Wszystkie startujące komitety weszły do Sejmu i wiele wskazuje na możliwość powtórki z tej sytuacji, gdyby opozycja startowała rozdrobniona - dodał.

Piotr Salak zauważył, że w ostatnim czasie mamy sytuację, w której pieniądze na dotacje otrzymują fundacje związane z prawicą czy partią rządzącą. Czy to znaczy, że PiS już wie, iż przegra kolejne wybory?

Jeśli uważnie przyjrzymy się działaniom PiS-u w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to znajdziemy potwierdzenie tej tezy. Po pierwsze, nominacje na niektóre stanowiska polityków bardzo wyrazistych, którzy - owszem - mobilizują wiernych wyborców, ale odstraszają tych, którzy mogliby się wahać. Po drugie, bardzo silne awanse ministra Błaszczaka niejako kosztem Mateusza Morawieckiego. No i wreszcie - kwestie majątkowe, co oczywiście w żaden sposób nie służy wizerunkowi PiS-u w opinii publicznej - odpowiedział profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy nadchodzące wybory parlamentarne zostaną przeprowadzone uczciwie? Prof. Rafał Chwedoruk zauważył, że choć o polskich politykach można powiedzieć wiele złego, to wszelkie afery, które były jednoznacznie udowodnione, miały miejsce na poziomie samorządów.

Piotr Salak dopytywał, czy skoro PiS ma po swojej stronie media publiczne, to w dalszym ciągu możemy nazwać nadchodzące wybory uczciwymi?

Kolejne lekcje w Polsce pokazują, że elementarna konkurencyjność i pluralizm są niemożliwe do wyplenienia. Ordynacja wyborcza w Polsce gwarantuje pluralizm. Możemy narzekać na temperaturę sporu politycznego w Polsce, ale to oznacza jedno - wszyscy wszystkim patrzą na ręce, nic nie ujdzie opinii publicznej - stwierdził gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.