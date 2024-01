​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Piotr Müller, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Porozmawiamy z nim przede wszystkim o czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Czy zwolnieni z więzienia byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą starali się wziąć z nim udział? Marszałek Sejmu Szymon Hołownia dziś po raz kolejny przekonywał, że obaj politycy nie są już posłami, więc nie mają prawo uczestniczenia w obradach izby.

Piotr Müller / Jakub Rutka / RMF FM

Piotra Müllera zapytamy także o dzisiejsze zeznania byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych, a także o to czy klub PiS zmieni ostatecznie zdanie w sprawie swych przedstawicieli w komisji śledczej ds. Pegasusa. W zeszłym tygodniu zgłoszeni zostali m.in. bliscy współpracownicy Zbigniewa Ziobry w resorcie sprawiedliwości: Sebastian Kaleta, Michał Wójcik i Jan Kanthak. Na powołanie ich do komisji śledczej nie zgodziła się jednak koalicja rządząca. Czy PiS ponowi ich kandydatury? Co jeśli w dalszym ciągu nie będzie na to zgody? Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało swych przedstawicieli w komisji?

Tematem dzisiejszej rozmowy będą też ustalenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem. Według NIK, aktywa Lotosu zostały sprzedane co najmniej 5 mld zł poniżej wartości, a warunki połączenia obu firm stworzyły istotne ryzyka dla bezpieczeństwa paliwowego Polski.

