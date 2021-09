"Nie zapłacimy tej kary" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, pytany o decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zdecydował o nałożeniu na Polskę kary w wysokości 500 tys. euro za każdy dzień kontynuowania pracy kopalni Turów. "To orzeczenie jest niezgodne z obowiązującymi regułami. Nie powinno być wydane" - tłumaczył. "Orzeczenia TSUE były wydawane także wobec innych państw, które nie stosowały się do orzeczeń TSUE. Większego problemu z tego nie było" - przekonywał gość RMF FM.

Widać, że wraz z wiekiem liczba zaszczepionych uczniów jest większa. Najmniej zaszczepionych jest dzieci najmłodszych. Rodzice widocznie z jakiegoś powodu uznają, że nie warto - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, pytany o szczepieniach przeciwko Covid-19 w szkołach. Jak ocenił, niewielkie zainteresowanie akcją to "porażka nas wszystkich". Być może rodzice kierują się tym, że były swego czasu sygnały (...), które wskazywały na to, że dzieci młodsze rzadziej i lżej chorują na Covid - tłumaczył.



Chcemy, aby podwyżki mogły wejść w życie od 1 września przyszłego roku. Dziś nauczyciel rozpoczynający pracę ok. 3 tysięcy zarabia, będzie zarabiał ponad 4 tys. złotych, jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, pytany o propozycje dot. podwyżek dla nauczycieli. Nauczyciele w ostatnich latach mieli podwyżki prawie 30-procentowe. Każda podwyżka kosztuje ogromne pieniądze - zwrócił uwagę. Wiem, że związkowcy są niezadowoleni, ale propozycje związkowe - gdyby traktować poważnie - kosztowałyby kilkanaście miliardów złotych. Dzisiaj nikt nie jest w stanie takich pieniędzy dodatkowo do budżetu przekazać - ocenił

Nie wiem. Zaoferowaliśmy uczciwe to, co mogliśmy - odpowiedział w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Dariusz Piontkowski zapytany, czy nie obawia się kolejnych protestów nauczycieli. Wiceminister edukacji i nauki był pytany także o zwiększenie pensum nauczycielom. Ta jedna godzina więcej to jest statystycznie. Nie na każdego nauczyciela - mówił. W niektórych miejscach w Polsce, zwłaszcza w dużych miastach, brakuje nauczycieli niektórych przedmiotów, zwłaszcza przedmiotów zawodowych lub ścisłych. Być może to (zwiększenie pensum - przyp. red.) będzie częściowo lekarstwo na tę sytuację. W mniejszych miejscowościach najczęściej nie widać braku nauczycieli - dodał Piontkowski.