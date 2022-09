"Nie zgadzamy się na likwidację zasady 10H” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Ozdoba, wiceszef resortu klimatu i środowiska. Chodzi o przepisy ograniczające budowę nowych lądowych elektrowni wiatrowych. Likwidacja zasady 10H była jednym z kamieni milowych, od spełnienia których uzależniona jest wypłata środków z KPO.

Jacek Ozdoba / Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ozdoba: Nie zgadzamy się na likwidację zasady 10H

Wiceminister Ozdoba zdecydowanie nie chce spełnienia tych zobowiązań. Polityk Solidarnej Polski nie zgadza się ze zobowiązaniem podjętymi przez kolegów z rządu.

"To nie jest zobowiązanie Solidarnej Polski. Minister (Waldemar) Buda to podpisał, to niech spróbuje to przeforsować" - podkreślał.

Czy to oznacza, że nie będzie zmiany zasady 10H? "Być może (będzie) jakiś kompromis, np. nie 10H, a 5H, czy 6H. Jest to na pewno dość ciekawa propozycja, którą należy przeanalizować" - dodał. "W takim kształcie ostrym, jak to było początkowo, sądzę, że ten projekt nie będzie dalej realizowany, ale polityka czasami zaskakuje, więc podejrzewam, że może (będą) jakieś elementy poprawienia go" - dodawał

Marek Tejchman pytał swojego gościa także o Janusza Kowalskiego, który został powołany na stanowisko wiceministra rolnictwa.

"Minister Kowalski, będąc wiceministrem aktywów państwowych, zwracał uwagę na kwestie, które dzisiaj są już powszechne. Dzisiaj językiem Janusza Kowalskiego mówi m.in. premier Mateusz Morawiecki, a jeszcze do niedawna trochę inaczej wyglądała ta strategia energetyczna. Dzisiaj jest ta szansa dla rolnictwa" - mówił wiceszef resortu klimatu i środowiska.

"Taka była decyzja pana premiera i taka jest decyzja koalicjantów, że jeżeli chodzi o rynek rolniczy, rolnictwo, rynek przetwórstwa, minister Janusz Kowalski zaprezentuje pewną strategię, która będzie owocem jego pracy w kontekście m.in. sprywatyzowanych w latach 90. zakładów, które dzisiaj mogłyby być w polskich rękach" - podkreślał gość Marka Tejchmana. "Chodzi o spółki, które są dzisiaj np. w posiadaniu innego kapitału niż polski" - dodawał.

Czy Janusz Kowalski - jego zdaniem - powinien odebrać głosy Agrounii?

"Ja nie traktuję poważnie pana Kołodziejczaka jeśli chodzi o kwestie merytoryczne. Zawsze jest tak, że pewna grupa osób bawi się w pewien populizm i jakąś taką dziwną formułę, która nie przystoi w normalnej demokracji" - mówił Jacek Ozdoba.

Marek Tejchman pytał swojego gościa także o to, czy premier Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji, jeśli Polska nie zdobędzie pieniędzy z KPO.

"Nie jest zadaniem wiceministrów dymisjonowanie premiera. Koalicja w obecnym kształcie zdecydowała, że premierem jest Mateusz Morawiecki" - podkreślał.

Czy Jacek Kurski byłby lepszym premierem?

"Nie jest na razie - sądzę - brany pod uwagę, ale jest na pewno osobą, której zdolności w zakresie m.in. prowadzenia kampanii, umiejętności, które posiada, są na pewno przydatne i Zjednoczona Prawica jak najbardziej powinna dbać o tego typu osoby, które niewątpliwie mogą przysłużyć się do zwycięstwa, czy też mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Bo to jest naprawdę bardzo sprawny polityk" - mówił Ozdoba.