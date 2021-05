“To nie jest kwestia tego, że pandemia Covid-19 zatrzymała opiekę onkologiczną. My informujemy, że nasi pacjenci onkologiczni są leczeni wiele lat. Do tej grupy, którą teraz leczymy, dołączy grupa, która miała opóźnione rozpoznanie ze względu na gorszą zgłaszalność, późniejszą wykrywalność i dodatkowo to, co będzie w 2021, czyli normalny wskaźnik zachorowalności na nowotwory” – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM konsultantka wojewódzka w zakresie onkologii dr Joanna Streb. Szpital Uniwersytecki w Krakowie zwracał uwagę, że przez pandemię sytuacja pacjentów onkologicznych jest „dramatyczna”. „Ubiegły rok, kiedy była pandemia spowodował, że jednak część chorych nie zgłaszała się do lekarza, były opóźnione rozeznania. Część pacjentów, która do nas trafia to są już pacjenci z zaawansowaną chorobą” – powiedziała Streb.

