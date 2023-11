Jak dodała, jest zaskoczona, że starsi wyborcy nie poparli Lewicy m.in. za propozycję tzw. renty wdowiej.

Renta wdowia była projektem, o które ludzie pytali nas jeszcze przed kampanią. Spodziewałabym się bardziej pozytywnych reakcji. Myślę, że starsze grupy wiekowe pewnie trochę bardziej są przywiązane do funkcjonowania w tym duopolu politycznym, do głosowania na większe siły i częściej wybierały KO niż Lewicę. Młodzi wyborcy są bardziej otwarci na nowe siły - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Tanie mieszkania powinny być sfinansowane m.in. z podatku cyfrowego

Przyszła posłanka Lewicy powiedziała, że gdyby to od niej zależało, wpisałaby budowę tanich mieszkań na wynajem do umowy koalicyjnej.

To powinien być jeden z ważniejszych punktów umowy koalicyjnej. To jedno z poważniejszych wyzwań, które stanie przed nowym rządem, problem kompletnie zaniedbany przez PiS - powiedziała. Przyznała, że Lewica chce wybudować te mieszkania ze środków z KPO, ale będą to tylko 3 mld złotych z 20 mld potrzebnych.

Budownictwo mieszkaniowe trzeba traktować jako priorytetową inwestycję - powiedziała Olko i potwierdziła, że Lewica chce, by do budowy tanich mieszkań na wynajem dołożyły się wielkie, światowe korporacje poprzez podatek cyfrowy.

To jest rozwiązanie dyskutowane na poziomie europejskim i dziwię się, to jest coś co jeszcze nie funkcjonuje. Giganci cyfrowi czerpią zyski ze sprzedawania swoich usług na terenie Polski i powinni się dokładać do wspólnego garnuszka - tłumaczyła polityczna Partii Razem.