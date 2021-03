„Na Covid-19 choruje coraz więcej osób w wieku 40- i 50-lat. Stanowią one nawet ok. 50 proc. na oddziałach intensywnej terapii” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Konstanty Szułdrzyński. Lekarz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA i członek Rady Medycznej przy premierze opowiedział Marcinowi Zaborskiemu o jeszcze jednym niepokojącym trendzie związanym z koronawirusem. „To narastająca liczba pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej płuc, którzy są leczeni w warunkach szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Jeśli mamy jakiekolwiek wolne miejsca, staramy się tych pacjentów ze stadionu przyjmować. Natomiast tych rezerw nie ma” – przyznał medyk.

Dr Konstanty Szułdrzyński: Wirusa nie jesteśmy w stanie oszukać

"Możemy oszukać władze państwowe, kontrole, czy przepisy mówiące o kwarantannie. Natomiast nie oszukamy wirusa" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Konstanty Szułdrzyński.

"Jeśli zależy nam na dobru naszych najbliższych to powinniśmy się izolować tak długo, jak długo wszyscy czy większa część naszego społeczeństwa nie będzie zaszczepiona. Tu nie ma miękkiej gry" - dodał lekarz w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA i członek Rady Medycznej przy premierze.

Dr Konstanty Szułdrzyński: Liczba zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach przekroczyła nasze oczekiwania

"Trochę przekroczyła nasze oczekiwania liczba zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Konstanty Szułdrzyński. Lekarz w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA i członek Rady Medycznej przy premierze zaznaczył, że w związku z tym "od koniec tego tygodnia będą podejmowane kolejne decyzje" dotyczące restrykcji.

Marcin Zaborski zapytał lekarza Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA i członka Rady Medycznej przy premierze także o możliwość wprowadzenia przez rząd covidowych obostrzeń na Wielkanoc. "Co będzie na święta? Zobaczymy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna" - przyznał Szułdrzyński.

"Rozmowy toczą się na temat tego, co można zrobić, żeby zahamować rozwój epidemii. W tej chwili strategia jest trochę inna, niż była rok temu, czy nawet podczas drugiej fali jesienią. Te działania są dużo bardziej zniuansowane i dużo bardziej regionalnie rozkładane, a nie dotyczą całego kraju" - dodał medyk.

Konstanty Szułdrzyński krytycznie o testach na Covid-19 w sklepach: Będą siały dezinformację

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski pytał swojego gościa o to, czy testy na obecność przeciwciał Covid-19 dostępne w sklepach spożywczych takich jak Biedronka i Lidl mogą wpłynąć na walkę z pandemią. "Niestety one ją zmienią" - stwierdził dr Konstanty Szułdrzyński. "Będą siały dezinformację. Niestety, wszystko wskazuje na to, że nie są to te testy, które by spełniały normy wyrobu medycznego, takiego który się nadaje do diagnostyki i informacje, które będą dostarczały na temat tego czy ktoś jest chory czy zdrowy, czy ma odporność na koronawirusa, są niezgodne z rzeczywistością" - tłumaczył członek Rady Medycznej przy premierze. "Nie będą kłamać wprost. Po prostu nie mają wystarczającej czułości" - dodał.

Lekarz anestezjolog z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA był też pytany o to, czy zaszczepieni medycy, ze względu na zmniejszenie ryzyka zakażenia Covid-19, powinni dostawać mniejsze dodatki do pensji. Szułdrzyński podkreślał, że mimo akcji szczepień, lekarze wciąż nie mają lekkiego życia. "To tak jakby pytać, dlaczego górnicy mają wyższą pensję niż na przykład sprzedawcy warzyw. Dlatego, że ciężej pracują" - stwierdził. "Przy pacjentach z covidem pracuje się w bardzo ciężkich warunkach. Tego póki co szczepionka nie zmieniła" - powiedział gość RMF FM.

