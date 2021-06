Gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM będzie Jakub Popławski, reprezentant Polski w AMP Futbolu. Porozmawiamy zarówno o meczu Polska-Szwecja, jak i o AMP futbolu w naszym kraju. Czy ta dyscyplina jest w Polsce popularna? Czy odnosimy w niej sukcesy?



Zawodnik reprezentacji Polski w amp futbolu Jakub Popławski / Leszek Szymański /PAP

Spróbujemy zastanowić się także co jest potrzebne do stworzenie ducha drużyny. O kadrze Paulo Sousy mówi się, że składa się ze świetnych piłkarzy, ale nie tworzą oni drużyny. Czy po zremisowanym meczu z Hiszpanią to się zmienia? Jak widzi to AMP Futbolista?

