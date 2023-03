"Wydaje mi się, że tutaj nie ma na to szansy, żeby oni (izraelscy rządzący - red.) to odpuścili" - powiedział Marek Matusiak, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, który był gościem Pawła Balinowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak dodał ekspert, "po pierwsze dlatego, że część sił politycznych, które teraz tworzą koalicję, jest bardzo zideologizowana". "To są siły polityczne, dla których czystość ideologiczna, wierność pewnym zasadom jest ważniejsza niż pragmatyka polityczna, a z drugiej strony jest sam Netanjahu, który - jak wiemy - ma problemy z prawem. Przeciwko niemu toczą się procesy karne i takie spacyfikowanie sądownictwa jest dla niego koniecznym instrumentem do tego, żeby tym procesom, które się przeciwko niemu toczą, w taki czy inny sposób 'ukręcić' głowę" - dodał Marek Matusiak.

Matusiak o protestach w Izraelu: Nie ma na to szansy, żeby odpuścili Piotr Szydłowski / RMF FM

Ekspert OSW stwierdził, że "faktycznie mieliśmy do czynienia wczoraj przede wszystkim z sytuacją zupełnie bezprecedensową, kiedy do masowych protestów, liczących setki tysięcy uczestników, doszło jeszcze widmo strajku generalnego". Naprawdę był taki moment, że widmo tego, iż państwo stanie, było całkiem realne - dodał.

Matusiak: Netanjahu na pewno wystraszył się

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreślił, że wstrzymanie prac parlamentu nad projektem reformy sądownictwa sprawiło, że "te napięcia trochę opadły, natomiast wydaje się, że to jest sytuacja przejściowa i daleka od rozwiązania".

On (Netanjahu - red.) na pewno wystraszył się, on na pewno miał poczucie, że nie może sobie pozwolić na taką zupełną konfrontację, bo tę konfrontację na pewno by przegrał. No nie można wygrać w sytuacji, gdy nie działa lotnisko, nie działają porty, banki, nie działa opieka zdrowotna, nie działają samorządy. Jeszcze miał drugi problem, to znaczy własnych koalicjantów. Netanjahu ma koalicjantów, którzy są bardziej, powiedziałbym: ideologicznie, maksymalistycznie nastawieni, są jeszcze bardziej nieustępliwi, jeszcze bardziej są zdeterminowani, aby tę reformę przepchnąć i on się jeszcze z nimi musiał porozumieć, żeby wydali pozwolenie na to, aby przynajmniej tymczasowo te zmiany zatrzymać - mówił Marek Matusiak.

"Zbyt ważna sprawa"

Paweł Balinowski zapytał także o to, czy protesty w Izraelu powrócą.

Na pewno mamy do czynienia z pauzą, na pewno nie mamy do czynienia z żadnym politycznym rozstrzygnięciem. Myślę, że kalkulacja Netanjahu jest właśnie taka, żeby trochę te protesty straciły na impecie, żeby mobilizacja trochę się osłabiła. Myślę, że do tego pomysłu jeszcze wróci. To jest zbyt ważna sprawa dla niego personalnie, to jest zbyt ważna sprawa ideologicznie i dla jego formacji i dla jego koalicjantów, żeby tak po prostu z tego zrezygnował, bo gdyby spróbował, to rozpadłaby mu się koalicja, straciłby władzę - wyjaśniał ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

Jak podkreślił, "jest faktycznie po prawej stronie izraelskiej sceny politycznej takie poczucie, że te ingerencje (sądu najwyższego na legislację - red.) idą zbyt daleko, że są nieuprawnione, że to jest pewna uzurpacja ustrojowa, że sędziowie to jest jakaś niewybieralna kasta".

"Wtedy władza rządu będzie niczym nieograniczona"

Prowadzący rozmowę podkreślił, że Izrael nie ma konstytucji, a Sąd Najwyższy jest właściwie ostatnim sądem, który może kontrolować władzę.

Myślę, że można tak powiedzieć w dużej mierze. Izrael to jest takie specyficzne państwo, które oczywiście ma ustrój demokratyczny i nie ma co do tego wątpliwości, natomiast system balansu i równowagi między różnymi gałęziami władzy jest tam bardzo słaby - prezydent jest słaby, nie może wetować ustaw, parlament jest jednoizbowy i zdominowany w dużej mierze przez władzę wykonawczą. Sąd Najwyższy to jest ostatnia instancja, która może legislację poddać jakiejś formie kontroli. I to jest obawa protestujących, że jeżeli - mówiąc potocznie - Sądowi Najwyższemu wybije się zęby, to wtedy władza rządu będzie niczym nieograniczona - zauważył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

"W jakiejś formie te protesty będą trwały"

Czy protesty wrócą w takiej sile jak do tej pory? - zapytał Paweł Balinowski.

Myślę, że to jest niewykluczone. Na pewno w jakiejś formie te protesty będą trwały, zwłaszcza w sytuacji, kiedy możemy mieć pewność co do tego, że rządzący się z tych projektów nie wycofają. Mogą spróbować rozpisać harmonogram ich przyjmowania rozpisać na dłuższy czas, mogą je podzielić, inaczej opakować, inaczej nazwać, może trochę rozwodnić, ale co do zasady, myślę, że determinacja do tego, żeby tę reformę jednak wprowadzić w życie, jest bardzo duża, a skoro tak, to reakcja na nią będzie podobna do tej, jaką widzieliśmy - odpowiedział Marek Matusiak.

Dodał, że "w świetle ugody, którą podpisał z sądem w 2020 roku, on (Netanjahu - red.) teoretycznie nie powinien w jakikolwiek sposób być zaangażowany w jakiekolwiek prace rządu, które dotyczą sfery sądownictwa". I to była wiążąca go prawnie umowa, natomiast oczywiście reforma sądownictwa jest jednym z głównych priorytetów jego rządu. I faktycznie została przyjęta ustawa, która chroni go przed tym, żeby mógł zostać usunięty ze stanowiska ze względu na to, że w oczywisty sposób złamał tę ugodę, którą sam podpisał - mówił ekspert OSW.