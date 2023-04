„Przeżywamy poważny kryzys gospodarczy. Jeśli chodzi o zadłużenie państwa, to na koniec 2021 roku mieliśmy zadłużenie na ponad bilion 148 miliardów złotych według metodologii krajowej, a według metodologii unijnej – bilion 410 miliardów złotych. Tego nie pokazano w budżecie. Są to środki, które pochodzą z obligacji” – mówił Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gość dodał, że przeznaczanie zadłużenia na programy socjalne napędza inflację.

Marian Banaś, prezes NIK / Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marian Banaś: W budżecie nie pokazano kilkuset miliardów złotych zadłużenia państwa

Wideo youtube

Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. Marek Tejchman zapytał swojego gościa w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, gdzie powinno się szukać rosyjskich wpływów. To jest czysta polityka, a Najwyższa Izba Kontroli nie zajmuje się polityką - odpowiedział Marian Banaś. Dodał, że w swoich kontrolach NIK nie natknął się na rosyjskie wpływy w Polsce.

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał swojego gościa również o to, gdzie są polskie pieniądze, ponieważ coraz większa część finansów publicznych jest poza kontrolą. Niestety finanse i gospodarka są w trudnej sytuacji. Przeżywamy poważny kryzys gospodarczy. Jeśli chodzi o zadłużenie państwa, to na koniec 2021 roku mieliśmy zadłużenie na ponad bilion 148 miliardów według metodologii krajowej, a według metodologii unijnej - bilion 410 miliardów złotych. Ta różnica wyniosła 262 miliardy i tego nie pokazano w budżecie. Są to środki, które pochodzą z obligacji. Z tych pieniędzy są finansowane przede wszystkim programy socjalne - mówił prezes NIK. Dodał, że jest to szkodliwe rozwiązanie, ponieważ nad obligacjami nie ma kontroli parlament, nie obejmuje ich ustawa o finansach publicznych.

Marian Banaś podkreślił, że w ostatnim roku znacząco spadły nakłady na inwestycje, a większość pieniędzy z zadłużenia jest wydawana na programy socjalne. W ten sposób napędzamy inflację, wszyscy płacimy za taką politykę - mówił gość w RMF FM. Dodał, że Najwyższa Izba Kontroli po raz trzeci kontroluje i po raz trzeci prawdopodobnie nie wyda pozytywnej oceny budżetu państwowego.

"W Polsce mamy absolutny monopol na paliwa"

Najwyższa Izba Kontroli przygląda się Orlenowi. Marek Tejchman pytał swojego gościa, czy fuzja Orlenu z Lotosem nie doprowadziła do monopolu na polskim rynku paliw. Po raz pierwszy nie otrzymaliśmy zgody na prowadzenie kontroli w Orlenie. Orlen wydał na sponsoring i reklamy ponad 3 miliardy zł. Obywatele mają prawo wiedzieć, na co wydawane są pieniądze. Mamy do czynienia z absolutnym monopolem, jeśli chodzi o paliwa i energetykę. Polacy są zdolnym i kreatywnym narodem, trzeba dać im wolną rękę. Gdyby Polacy mogli sami produkować i sprzedawać energię, mielibyśmy rozwiązany również problem inflacji - przekonywał prezes NIK w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Marian Banaś zauważył, że w Polsce osiem instytucji musi wydać zgodę na produkcję energii odnawialnej, w przypadku innych krajów zazwyczaj wystarczy jedna taka zgoda.

"Mamy zasoby węgla na 200 lat"

Gość Marka Tejchamana został zapytany również o to, czy energia odnawialna nie jest głównym czynnikiem, który zagraża polskiemu górnictwu. Mamy zasoby węgla na 200 lat. Mieliśmy osiem programów, które miały sprawić, że kopalnie będą rentowne i zmodernizowane. Niestety ani jeden nie został właściwie zrealizowany. Wyraziliśmy zgodę, że wszystkie kopalnie zostaną zamknięte do 2050 roku, to droga donikąd. Świat dysponuje wielkimi technologiami, gdzie z węgla możemy otrzymywać inne produkty - wyjaśniał Marian Banaś. Dodał, że jego zdaniem w zakresie energetyki doszło do olbrzymich zaniedbań.