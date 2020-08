Sytuacja, gdy było 300 zakażeń była zupełnie inna niż dziś, gdy jest 800 zakażeń - uważa gość Rozmowy w samo południe w RMF FM wiceminister edukacji Maciej Kopeć. W ten sposób komentuje powrót uczniów od szkół od 1 września. "Odnosimy się do wytycznych i WHO, i tych decyzji, które są podejmowane w Europie, a tam w większości krajów zapadły decyzje, że uczniowie w trybie stacjonarnym będą wracać do szkół" - tłumaczy gość Pawła Balinowskiego.

