"Nie można porównywać Chełstowskiego (marszałka województwa śląskiego, który w poniedziałek przeszedł z PiS-u do "Tak! Dla Polski" - red.) do Kałuży (radnego z KO, który po wyborach samorządowych w 2018 roku przeszedł do PiS), bo Kałuża nie dał szansy swoim wyborcom, a Chełstowski przez 4 lata ich reprezentował i doszedł do wniosku, że to PiS zdradza" - powiedziała Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej, która była gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak mówiła, "różnica jest fundamentalna - to znaczy w sferze etyki".

Pan Kałuża to był radny, który startował do sejmiku z listy Koalicji Obywatelskiej i mieszkańcy Śląska, który na niego głosowali, głosowali na Platformę Obywatelską w sejmiku. To była ewidentna zdrada spowodowana korupcją polityczną, natomiast to, co się wydarzyło wczoraj, to było respektowanie woli wyborców sprzed 4 lat - stwierdziła posłanka. Czy Jakub Chełstowski powinien przeprosić swoich wyborców? Jak zaznaczyła, "pan Chełstowski doświadczał tego (zarządzania województwem przez PiS - red.) przez 4 lata i stwierdził, że nie jest mu po drodze z antyunijną retoryką prezesa Kaczyńskiego i nie jest mu po drodze z tymi wszystkimi nieprawidłowościami, o których czytaliśmy w prasie wczoraj". Prowadzący rozmowę zapytał posłankę o to, czy Jakub Chełstowski powinien przeprosić swoich wyborców.

Myślę, że wyborców swoich powinien przeprosić PiS, bo obiecał im dobrobyt, a skazał ich na ubożenie. Nigdy jeszcze Polacy nie ubożeli w takim tempie, jak dzisiaj. Od 90. roku nie było takiej sytuacji, żeby realne pensje Polaków spadały - realne, czyli pomniejszone o inflację - mówiła Izabela Leszczyna. "Nie można porównywać" Tomasz Terlikowski dodał, że kiedy radny Kałuża przechodził do PiS-u, Borys Budka mówił, że powinien przeprosić swoich wyborców, bo oni głosowali na Platformę, a nie na PiS. Wyborcy Chełstowskiego i jego współradnych głosowali na PiS, a nie na Platformę, więc też może też powinien przeprosić? - pytał prowadzący rozmowę. Powiem jeszcze raz: ja swojej partii bym nie zostawiła i swoich wyborców nie zostawię. Natomiast nie można porównywać Chełstowskiego do Kałuży, bo Kałuża nie dał szansy swoim wyborcom, a Chełstowski przez 4 lata ich reprezentował i doszedł do wniosku, że to PiS zdradza - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej. Izabela Leszczyna stwierdziła, że "ludzie nie głosowali na PiS myśląc, że on będzie blokował miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy, że będzie pomału wyprowadzał nas - tak naprawdę - z Unii Europejskiej czy takiego cywilizowanego świata zachodniej praworządności". Wideo youtube Zobacz również: Śląskie: Marszałek z PiS-u przeszedł do opozycji i zachował stanowisko

