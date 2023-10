"Chore, idiotyczne, niewynikające z regulaminu Sejmu pomysły chodzą po niektórych głowach, a że analogie same się narzucają - i w 2007 roku i teraz PiS de facto przegrał wybory parlamentarne – to tak będę z pewnym niepokojem czekał na pierwsze posiedzenie Sejmu" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM senator Krzysztof Kwiatkowski. W ten sposób polityk skomentował pogłoski o tym, że Prawo i Sprawiedliwość spróbuje zablokować pierwsze posiedzenie Sejmu.

Nie ustają spekulacje dotyczące wyboru marszałka przyszłego Sejmu i Senatu. Jak mówią niektórzy politycy opozycji, pomysł rotacji na tym stanowisku podobno wciąż "jest na stole".

To pomysł, który jest wykorzystywany w instytucjach, które Polska współtworzy. Przypomnę: rotacyjnego przewodniczącego mieliśmy w instytucjach europejskich. Jak widać się sprawdził, więc jeżeli to będzie takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkich partnerów koalicyjnych, to nic tylko z tego rozwiązania skorzystać. (...) To może być korzystne rozwiązanie dla wszystkich, ale oczywiście o tej formule będą ogłaszać liderzy, jeżeli z tego rozwiązania skorzystają - mówił Kwiatkowski i podkreślił, że jest ostatnią osobą, która zamierza wchodzić w dywagacje personalne.

Nie mamy jeszcze wszystkich ustaleń. Wszyscy liderzy jednak podkreślają, że te rozmowy faktycznie przyspieszyły, odbywają się w dobrej atmosferze - trochę przewrotnie, trochę złośliwie a trochę filozoficznie powiem, że prezydent miał wpływ na przebieg rozmów, kiedy okazało się, że może mieć w głębokim poważaniu 11 mln głosów Polek i Polaków, którzy zagłosowali za zmianą "dobrej zmiany" i za tym żeby to opozycja tworzyła rząd. Ale prezydent z upartością i uciążliwością szuka innej większości, czyli większości wśród 194 posłów PiS i tej większości oczywiście nie znajdzie - stwierdził polityk.

PiS spróbuje zablokować pierwsze posiedzenie Sejmu?

Wśród polityków opozycji pojawiły się spekulacje o tym, że Prawo i Sprawiedliwość może spróbować opóźnić przekazanie władzy. W tym celu marszałek senior miałby odroczyć pierwsze posiedzenie Sejmu.

Kiedy zapytano mnie o to pod koniec poprzedniego tygodnia, prosząc o analizę, to podkreśliłem - regulamin mówi tutaj bardzo wyraźnie, jakie są kompetencje, ale i jakie są obowiązki marszałka seniora. Regulamin Sejmu mówi, że przeprowadza on złożenie ślubowania poselskiego i wybór marszałka Sejmu przy pomocy powołanych przez siebie sekretarzy. Nie ma oczywiście mowy o tym, że odracza, przerywa, nie daj bóg odracza na najbliższe 4 lata posiedzenie Sejmu - mówi Krzysztof Kwiatkowski, ale za chwilę dodaje:

W 2007 roku, jak (Bronisław Komorowski) był uzgodnionym kandydatem na marszałka przez PO i PSL, ale to PiS oddawał władzę, marszałkiem seniorem był Zbigniew Religa i była tam dziwna, bardzo nerwowa przerwa w obradach. Później marszałek Sejmu, pan Religa wrócił na salę i doprowadził obrady do momentu, kiedy wybrano nowego marszałka. Ale św. pamięci Zbigniew Religa powiedział wówczas wybranemu marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu, że PiS próbował na niego naciskać o przerwanie obrad i odroczenie dalszego posiedzenia. Jak widać te chore, idiotyczne niewynikające z regulaminu Sejmu pomysły chodzą po niektórych głowach, a że analogie same się narzucają i w 2007 roku i teraz PiS de facto przegrał wybory parlamentarne - to tak będę z pewnym niepokojem czekał na pierwsze posiedzenie Sejmu.

Czy opozycja zareaguje na taką próbę?

Prowadząca rozmowę Anna Gielewska dopytywała, czy koalicja opozycyjna będzie gotowa, by zareagować w sytuacji, gdy PiS spróbuje odroczyć obrady Sejmu.

Odpowiedź jest jedna: ta próba jest nielegalna. Ta próba nie ma umocowania w przepisach prawa. Dlatego mam nadzieję, że oczywiście jeżeli nawet gospodarz lokalu przy ul. Nowogrodzkiej jest autorem takich idiotycznych i odlotowych pomysłów, to zakładam, że inni rozmówcy mu wytłumaczą, że to idiotyczny pomysł. Że wtedy nie będziemy mówić, że Polska przesuwa się w stronę Turcji, czy Węgier, tylko włączymy turbodoładowanie i zaczniemy się ścigać z Białorusią w sensie standardów demokratycznych - tłumaczył polityk.

Kwiatkowski wyraził nadzieję, że do takiej próby nie dojdzie i że nikt, nawet "gospodarz z Nowogrodzkiej" nie ma wystarczającej siły, by taki plan zrealizować.

Chcę wierzyć, że taki pomysł mógł się narodzić tylko w chorej głowie, ale że wtedy polityczny lekarz przetłumaczy tej chorej głowie, że z tego pomysłu trzeba się wycofać - dodał.