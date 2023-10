Ruszyła akcja "Bezpieczny Powrót z RMF FM" i specjalne wydania serwisów drogowych. Nasi reporterzy na bieżąco monitorują sytuację na drogach i przekazują Wam najświeższe informacje na antenie i w naszym specjalnym raporcie. Zmiana organizacji ruchu? Korek? Wypadek? Stłuczka? Czekamy też na sygnały od Was - możecie je wysyłać na Gorącą Linię RMF FM.

O godzinie 15:30 ruszyła Bezpieczny Powrót z RMF FM. Co godzinę do 21:30 na naszej antenie usłyszycie specjalne wydania serwisów dla kierowców. To będą najważniejsze i najszybciej podane informacje z dróg w całej Polsce.

Do Waszej dyspozycji cały czas jest numer Gorącej Linii RMF FM 600 700 800 oraz adres fakty@rmf.fm.

W naszej relacji na żywo znajdziecie najnowsze informacje z polskich dróg.

16:11

Cały Chełm zakorkowany, a wjazd do Chełma od strony Lublina trwa 2 godziny, przebudowa ronda spowodowała korki w całym mieście - tę informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

16:08

Zakończyły się utrudnienia drogowe w rejonie zdarzenia na trasie S11 między Poznaniem Dąbrówką a Poznaniem Ławicą - podaje Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

16:03

Pożar ciężarówki na trasie S8, na odcinku między Jakubowem i Lubochnią.

"Policja wytyczyła objazd dla pojazdów jadących w kierunku Warszawy: z węzła Jakubów przez m. Lubochnię i powrót na S8 na węźle Lubochnia" - podaje GDDKiA.

Utrudnienia drogowe w rejonie pożaru mogą potrwać do godziny 19.

15:41

Zdarzenie na trasie S11, w miejscowości Dąbrowa, na odcinku między węzłami Poznań Dąbrówka i Poznań Ławica.

"Doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Jezdnia w kierunku Piły zablokowana" - poinformował Punkt Informacji Drogowej GDDKiA.

Utrudnienia w rejonie zdarzenia mogą potrwać do godziny 17:20.

15:35

Jak poinformował przez Gorącą Linię RMF FM nasz słuchacz, na trasie S8, około 362 kilometra drogi, w kierunku Warszawy, zapalił się TIR. Droga jest całkowicie zablokowana.

15:30

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

15:29

Lublin.

Drogowcy zdążyli przed świętem otworzyć przebudowywane od wielu miesięcy skrzyżowanie alei Witosa z ul. Doświadczalną.

W tych dniach to jeden z ważniejszych dojazdów do cmentarza na Majdanku. Od trasy WZ, od godziny 18 będą zlikwidowane niektóre lewoskręty na dojazdach do cmentarza - przypomina reporter RMF FM Krzysztof Kot.

Poza tym wszystkie sygnalizacje świetlne są ustawione na pomarańczowe, pulsujące światło.

15:21

Kraków.

W stolicy Małopolski rozpoczyna się popołudniowy szczyt komunikacyjny, widać już także zwiększony ruch przy największych nekropoliach.

W Krakowie właśnie zaczął padać deszcz, a to, jak zawsze, oznacza spowolnienie ruchu na wszystkich ulicach - informuje reporter RMF FM Marek Wiosło.

Kierowcy muszą pamiętać, że cały czas obowiązuje zwężenie na remontowanym moście Dębnickim, rozkopane jest rondo Polsadu i ulica Kocmyrzowska - w okolicy której znajduje się cmentarz Grębałowski. Właśnie tam już teraz tworzą się największe korki.

15:16

Trójmiasto.

Przy trójmiejskich nekropoliach ruch coraz większy, korkują się wylotówki, nie odpuszcza korek na obwodnicy Trójmiasta, w kierunku Łodzi - informuje reporterka RMF MAXX Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.

Wolniej pojedziemy ul. Sopocką w Gdyni, dużo samochodów jest także na ul. Morskiej w kierunku Rumi, zwalniamy na dojazdach do estakady Kwiatkowskiego.

W Gdańsku tradycyjnie ciasno na Łostowickiej do Trasy WZ i Armii Krajowej. Nogę z gazu zdejmujemy na dojeździe do węzła Gdańsk Południe.

Przy głównych nekropoliach - w Gdańsku, Sopocie i Gdyni - zaczyna być tłoczniej niż jeszcze godzinę temu.

Przy największej nekropolii w Gdańsku - cmentarzu Łostowice - przygotowano 400 miejsc parkingowych, w Gdyni Witominie jest kilkadziesiąt miejsc na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną, a główną bramą cmentarza.

W Sopocie miejsc do parkowania można próbować szukać na niewielkim parkingu przy ul. Malczewskiego, a także wzdłuż lewego jej pasa, za kościołem, na odcinku w stronę Brodwina.

15:10

Pięć osób zostało rannych w zderzeniu dwóch aut na drodze krajowej nr 20 między Siemczynem i Czaplinkiem w Zachodniopomorskiem.

Droga jest zablokowana.

Utrudnienia w rejonie zdarzenia mogą potrwać do godziny 17 - informuje Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

15:04

Szczecin.

Jak informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, na ul. Ku Słońcu ruch jest umiarkowany, więcej aut tylko tam, gdzie można dziś zaparkować, czyli w rejonie trzeciej bramy czy na ul. Santockiej.

Sporo osób już teraz próbuje dostać się na cmentarz od ul. Dworskiej czy Mieszka I. Duży tłok jest na parkingu centrum handlowego. Ruch w alei Mieszka I spowalnia też nowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych, powstała aby nie dochodziło tam do potrąceń, ale będzie dziś dawać się we znaki podczas popołudniowego szczytu.

14:59

Opolska policja wyjaśnia, co oznaczają gesty policjantów kontrolujących ruch.

Słuchajcie RMF FM również w środę!

Będziemy z Wami w trasie także przez całą środę 1 listopada. W środę informacji z dróg słuchajcie w RMF FM co godzinę od 6:30 do 21:30.

W specjalnych serwisach drogowych poinformujemy Was o zmianach w organizacji ruchu wokół cmentarzy, podpowiemy, gdzie najlepiej zaparkować, sprawdzimy również specjalne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Oczywiście będziemy z Wami także na głównych trasach w kraju - będziemy na bieżąco informować o korkach i utrudnieniach.