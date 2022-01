„Nie powstanie, bo PiS robi wszystko, żeby taka komisja nie powstała, a bez PiS-u się nie da” – mówił Aleksander Kwaśniewski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pytany o to, czy jego zdaniem powstanie sejmowa komisja śledcza ws. podsłuchiwania opozycji za pomocą Pegasusa. „Jeżeli podsłuchiwano i na krótkiej smyczy był szef komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej, to jest niebywały skandal. Za takie rzeczy upadają rządy. To w demokracji jedno z najbardziej poważnych przestępstw” – dodał były prezydent.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wideo youtube

Senat jeszcze w tym tygodniu powoła komisję nadzwyczajną, która będzie badać inwigilację systemem Pegasus. Zespół powstaje z inicjatywy opozycji w drugiej izbie parlamentu, bo PiS nie chce się zgodzić na powołanie sejmowej komisji śledczej. Komisja senacka nie jest wystarczająca, ale będzie to istotny krok na przód - komentował były prezydent.

Jeżeli podsłuchiwano i na krótkiej smyczy był szef komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej, to jest niebywały skandal. Za takie rzeczy upadają rządy. To w demokracji jedno z najbardziej poważnych przestępstw - dodał Kwaśniewski.

Były prezydent pytany był także o kwestię ewentualnych wcześniejszych wyborów. Jego zdaniem partię rządzącą powstrzymują sondaże. To wszystko zależy od stopnia konfliktu między PiS-em, a Ziobro. Kaczyńskiego powstrzymują także sondaże, które nie pokazują łatwego zwycięstwa, a raczej remis - skomentował Kwaśniewski.

Kwaśniewski: Im bardziej niestabilnie na Ukrainie, tym mniej naszego bezpieczeństwa

100 tys. żołnierzy na granicy Ukrainy, to nie jest nic nowego. Rozmowy USA-Rosja, to jest coś nowego i na to trzeba patrzeć, jak na nową nadzieję na uspokojenie sytuacji. Putin chce, by Ukraina była we wpływach Rosji i drogą do tego jest ciągła destabilizacja - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Aleksander Kwaśniewski.

Rosyjskie ministerstwo obrony wysłało na ćwiczenia przy granicy z Ukrainą 3 tys. jednostek wojskowych i 300 jednostek sprzętu wojskowego - informuje agencja Interfax, powołując się na komunikat Zachodniego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Czy Putin jest gotowy na atak militarny na Ukrainę? Ciągle wątpię. Nie odrzucam takiego rozwiązania, ale uważam, że to najgłupszy wariant. Dzisiaj otwarta wojna z Ukrainą, to krew... prawdziwa wojna, bo Ukraińcy nie poddadzą się tak łatwo - komentował były prezydent. Im bardziej niestabilnie na Ukrainie, tym mniej naszego bezpieczeństwa. Stabilna Ukraina, członek NATO, to najlepsze rozwiązanie dla Polski - dodał.

Prezydent Kwaśniewski przekonywał, że celem polityki Putina jest to, aby wróciła wielka strefa wpływów rosyjskich tych, które były za czasów ZSRR. Myślę, że Rosjanie jednak pożegnali się z krajami bałtyckimi, które są w Unii Europejskiej i w NATO. Dla nas kwestia Ukrainy, to kwestia najważniejsza. Nie ma dla Polski ważniejszej kwestii, niż silna niepodległa Ukrainy. Czy uda się to zrobić? Patrząc na politykę zagraniczną obawiam się, że nie - mówił gość Piotra Salaka w RMF FM.

Wkrótce cała rozmowa.