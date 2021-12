“Ja nie uważam, że ktoś zrobił błąd (w meczu piłkarskiej reprezentacji z Węgrami). Ja uważam, że trener (Paulo Sousa) chciał jak najlepiej, wyszło tak, jak wyszło. Ja rozmawiałem z Robertem (Lewandowskim), bo Robert po tym meczu z Węgrami zadzwonił do mnie (...) Nie przepraszał, tylko powiedział, że znał swój organizm, wiedział, że jest przemęczony, że po prostu może nie dać tyle, ile my od niego oczekujemy w tym meczu. No i to jest zrozumiałe" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Podkreślił, że w najbliższych dniach będzie rozmawiał z Sousą, ale nie będzie to rozmowa dyscyplinująca. Stwierdził także, że nie ma na oku nowych potencjalnych selekcjonerów. "Ja uważam, że my awansujemy na te mistrzostwa świata. Jeśli awansujemy, to umowa się przedłuża z trenerem Sousą" - mówił Kulesza.

