Polska zagra dzisiaj z Argentyną w swoim ostatnim meczu grupowym na mundialu w Katarze. Krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń poradził, żeby się za dobry mecz pomodlić. "Mówimy o kibicach, że to jest dwunasty zawodnik. Kiedy weźmiemy różaniec do ręki, to mamy trzynastego zawodnika" - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.