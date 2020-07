"Co zrobić, żeby system opieki był wydolny? Co zrobić, żeby pacjenci nie czekali w kolejkach? Takie pytanie zadałbym kandydatom na prezydenta" - mówi gość Marcina Zaborskiego w RMF FM, Krzysztof Bukiel przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. "Nikt na to pytanie nie odpowiedział od 30 lat" - zaznacza. "System Kas Chorych był najbardziej spójny i logiczny" - dodaje.

