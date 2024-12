"Jest bardzo dobra energia ku tej ustawie. Wierzę, że w marcu już ją w Sejmie zobaczymy i tuż przed wyborami prezydenckimi prezydent ja podpisze" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń pytany o ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, którą rząd wpisał do wykazu prac legislacyjnych. Zaznaczył, że "to będzie pierwsza tak kompleksowa ustawa, która będzie dawała osobom z niepełnosprawnościami realne wsparcie".

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślał, że w poniedziałek rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie ustawy o asystencji osobistej.

W tamtym tygodniu uzyskaliśmy wpis i mam nadzieję, że po tych konsultacjach wyjdziemy z jeszcze lepszym projektem ustawy - powiedział.

Dlaczego przygotowanie tego projektu ustawy trwało długo? - dopytywał Piotr Salak.

Przygotowanie dobrego prawa najczęściej trochę czasu kosztuje. Chciałem podejść do tego projektu bardzo poważnie. To jest coś kompletnie nowego w systemie. To będzie pierwsza ustawa, która w sposób tak kompleksowy będzie dawała osobom z niepełnosprawnościami realne wsparcie, tę podmiotowość - stwierdził Łukasz Krasoń dodając, że docelowo ustawowa asystencja obejmie 100-150 tys. osób.

"To osoba z niepełnosprawnością będzie wybierała asystenta"

Co trzeba zrobić, żeby zostać asystentem? Przede wszystkim trzeba znaleźć uznanie u osoby z niepełnosprawnością - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Tłumaczył, że to osoba z niepełnosprawnością będzie wybierała tego asystenta, co stanowi przełomową zmianę.

Dopytywany o to, ile taki asystent będzie zarabiał, odpowiedział: To będzie zależało od tego, w jakich usługach będzie wspierał. Tutaj stawka będzie zróżnicowana. Mogę powiedzieć, że w tej wersji, która poszła do konsultacji, asystent, który będzie pracował 160 godzin miesięcznie, będzie miał pewnie stawkę troszeczkę poniżej średniej krajowej.

Prowadzący zapytał również, ilu mamy w tej chwili ludzi przygotowanych do pracy asystenta.

Ciężko powiedzieć. (...) Jest około 45 tysięcy osób, które świadczą tego typu usługę. Pewnie nie będziemy w stanie wytworzyć certyfikowanych asystentów z dnia na dzień, więc zezwalamy, aby taka osoba mogła podjąć się takiej pracy, jeżeli osoba z niepełnosprawnością ją wskaże, nawet jeżeli nie ma certyfikatu. My będziemy zapewniać poprzez ustawę podstawowe szkolenia - zaznaczył Łukasz Krasoń.

"Pułapka rentowa to relikt przeszłości"

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM pojawiło się również pytanie dotyczące pułapki rentowej - kiedy zostanie ona zlikwidowana?



To jest bardzo dobre pytanie. Dla mnie również likwidacja pułapki rentowej to jeden z tych elementów, dla których zostałem pełnomocnikiem - mówił Krasoń informując, że w tym tygodniu dał - wewnętrznie w ministerstwie - propozycję przepisów, które taką pułapkę mogłyby zlikwidować.

To bardzo wstępne prace, ale mam nadzieję, że po głębszej analizie będziemy w stanie, po niedługich miesiącach, wyjść z tym na ścieżkę rządową. Będziemy starali się to zrobić szybko - zapowiedział.

Tłumaczył, że pułapka rentowa "to taki mechanizm, który sprawia, że jeżeli osoba z niepełnosprawnością pobiera swoją rentę, to w sytuacji gdy zarobi za dużo, czyli 130 proc. najniższej krajowej, to ta renta jest zawieszona".



Pamiętajmy o jednym, że ta renta to nie jest coś, co jest jakimś zbytkiem. To jest coś daje tej osobie w ogóle szansę, aby zaistnieć także na rynku pracy - zaznaczył. Dodał, że pułapka rentowa to relikt przeszłości. Niepełnosprawni boją się wejść na rynek pracy, bo boją się utraty świadczeń - stwierdził gość Piotra Salaka. Podkreślał, że w Polsce pracuje zawodowo niecałe 33 proc. niepełnosprawnych. To najniższy wskaźnik w UE. Potrzebujemy się tym bardzo szybko zająć - oświadczył.

Kiedy nowy system orzekania o niepełnosprawności?

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM pojawił się również temat systemu orzekania o niepełnosprawności.

Rzeczywiście mamy z tym systemem bardzo duże trudności. Trzeba się tym zająć. Mamy nowe wytyczne do powiatowych i wojewódzkich zespołów orzekania - przyznał sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dopytywany o to, na czym polega problem, wyjaśniał: System jest zbyt archaiczny. Powstawał w latach 90., na początku lat dwutysięcznych. (...) My powinniśmy stworzyć coś bardziej na miarę naszych czasów - w przyszłym roku, mam nadzieję, po uzyskaniu zgody ministerstwa funduszy, zaczniemy prace nad nowym systemem orzeczniczym.

Dodał, że udało się pozyskać środki z najnowszej perspektywy UE. To około 200 mln zł na stworzenie nowego systemu informatycznego - powiedział Krasoń.

Kiedy nowy system orzeczniczy mógłby wejść w życie? Nie podam konkretnej daty. (...) Pewnie prace zakończą się w 2026, 2027 roku - mówił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

