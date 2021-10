"Pseudoraport, nikczemny raport. (...) Jest to rozpaczliwa próba pana Banasia, odpowiedzenia na nasz wniosek o pozbawienie go immunitetu" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Solidarnej Polski pytany o krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący Funduszu Sprawiedliwości. Gość Bianki Mikołajewskiej przekonywał, że pieniądze zostały przeznaczone na "samo dobro": "To samo dobro, które płynie do OSP, szpitali, takich fundacji, jak fundacja pani Ewy Błaszczyk". Poseł nie wyjaśnił jednak, dlaczego szpitale i straż pożarna mają być finansowane z pieniędzy, które miały być przeznaczone dla ofiar przestępstw. Uciekał też przed wyjaśnieniem powiązań organizacji dotowanych z Funduszu Sprawiedliwości z Solidarną Polską.

"Co przyniesie przyszłość, zobaczymy. O wszystkich kwestiach personalnych decydują zawsze liderzy Zjednoczonej Prawicy: Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. Dla nas najważniejsze jest, by wygrać wybory w 2023 roku i nie dopuścić Donalda Tuska do władzy" - mówił poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski pytany o to, czy wraca do rządu. Czy chciałby objąć tekę ministra? "Ja chcę przede wszystkim dobrze służyć Rzeczpospolitej. Jeżeli będzie taka możliwość, żebym pracował na innych odcinkach, zawsze będę pracował - ale to są decyzje liderów" - odpowiedział gość Bianki Mikołajewskiej.

Na pytanie, czy posłowie PiS mówią, że warunkiem powrotu Kowalskiego do rządu - a także powołania do niego innych osób z Solidarnej Polski - byłaby rezygnacja przez ich małżonki z posad w państwowych spółkach, polityk odpowiedział: "Nie słyszałem takiej tezy, to jakaś plotka". I dodał: "Moja żona została zatrudniona dużo wcześniej niż wszedłem do polityki. Nie ma powodu, by do tego tematu wracać. Nie widzę powodu, dla którego miałaby ze spółki odchodzić".

Kowalski: Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto pisze ten raport i z jakich powodów jest pisany

"Raport NIK jest tak dziurawy jak oświadczenia majątkowe Mariana Banasia" - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski komentując raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący realizacji ustawowych zadań Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje kierowane przez Zbigniewa Ziobrę Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zdaniem kontrolerów łączna kwota środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami wyniosła ponad 280 mln złotych. Jednak zdaniem posła Solidarnej Polski, raport był pisany na "polityczne zamówienie".

"Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto pisze ten raport i z jakich powodów jest pisany"- mówił poseł. "A pisze go oczywiście na określone zlecenie grupa urzędników, którzy wypełniają określone zadanie pana Mariana Banasia, który broni dziś się przed tym, że za chwilę zostanie mu uchylony immunitet. Tego się najbardziej boi, bo będzie musiał odpowiadać przed sądem za kwestie dotyczące jego oświadczeń majątkowych" - dodał polityk Solidarnej Polski.

Bianka Mikołajewska, RMF FM: Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, były wiceminister aktywów państwowych.



Janusz Kowalski: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.



Panie Pośle, wraca pan do rządu?



Jest jeden poseł Kowalski w Sejmie, poseł Kowalski pracuje, mam nadzieję, mocno. Dzisiaj pisałem projekt uchwały na stulecie istnienia Związku Polaków w Niemczech. A co przyniesie przyszłość, zobaczymy...Naprawdę w Sejmie jest dużo pracy.



Panie pośle, na pewno bardzo ważne sprawy, ale nie odpowiedział pan na pytanie.



O wszystkich kwestiach personalnych zawsze decydują liderzy Zjednoczonej Prawicy - prezes PiS Jarosław Kaczyński i pan minister Zbigniew Ziobro. Dla nas najważniejsze jest, żeby wygrać wybory w roku 2023 i nie dopuścić Donalda Tuska do władzy.



A prowadzone są w ogóle takie rozmowy? Czy ktoś rozmawiał z panem na ten temat powołania do rządu?



Wszystkie kwestie personalne to są to rozmowy liderów, nie są upoważniony, żeby o tym w tej chwili mówić.



A chciałby pan wrócić do rządu?

Ja chcę przede wszystkim dobrze służyć Rzeczpospolitej, jeżeli będzie taka możliwość, żebym pracował na innych odcinkach, zawsze będę pracował. Ale to są naprawdę decyzje liderów. Zostawmy to.



Panie Pośle, posłowie PiS mówią, że, gdyby miał pan wrócić do rządu, to warunkiem tego - i zresztą powołania również innych osób z Solidarnej Polski - byłoby rozstanie się z funkcjami przez małżonki zasiadające w zarządach spółek albo po prostu zajmujące posady w państwowych spółkach. Czy takie warunki panu postawiono?



Ale kto o czymś takim mówi? Bo ja nie słyszałem takiej tezy, to jakaś plotka.



Tak mówią posłowie PiS-u, że jeżeli posłowie PiS-u: że jeżeli posłowie Solidarnej Polski będą wchodzić do rządu, to muszą spełnić taki warunek - że ich małżonki będą musiały odejść z posad w państwowych spółkach.



Ja takiej informacji nie znam, jest sytuacja bardzo oczywista. My w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej mamy jasne, czytelne zasady. Jeżeli chodzi o kwestię nepotyzmu, to wypalamy takie kwestie absolutnie żelazem. Tutaj nie ma żadnej nieprawidłowości.



A czy w ogóle prowadzone są ze strony polityków PiS-u takie rozmowy z politykami z Solidarnej Polski - właśnie dotyczące rezygnacji z funkcji?



Nie ma takiego tematu, bo kwestia dotycząca tych nieprawidłowości, które rzeczywiście były - PiS w sposób profesjonalny tym tematem zarządził i wykonał swoją uchwałę w sprawie nepotyzmu.



Swoją uchwałę, ale ta uchwała początkowo - mówiło się że będzie obejmowała całą Zjednoczoną Prawicę, również Solidarną Polskę, dlatego pytam właśnie o to, czy takie warunki są również stawiane państwu.

Tak jak powiedziałem, nie wiem, skąd pani ma takie informacje i my się dzisiaj skupiamy na tym, żeby w sposób profesjonalny realizować program Zjednoczonej Prawicy, Polski Ład i myślę, że Polacy dobrze to oceniają, szczególnie to jak dzisiaj walczymy o to, żeby chronić polsko-białoruską granicę. A opozycja nas atakuje.



Do polsko-białoruskiej granicy jeszcze przejdziemy. Ale rozumiem, że pana żona nie odejdzie ze spółki Gaz-System, państwowek spółki - w takim razie.



Moja żona, pani redaktor, jak dobrze pani o tym wie, i myślę, że tak trzeba jasno powiedzieć, została zatrudniona dużo wcześniej niż wszedłem do polityki, więc nie ma powodów do tego, aby do tego tematu wracać. Dzisiaj rzeczywiście jest dokładnie tym samym stanowisku, na którym była w pierwszym dniu, w którym objąłem funkcję posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.



Czyli nie odejdzie?



No ale nie widzę powodu, dla którego miałaby odchodzić. No ja mogę powiedzieć, że dzisiaj ja raczej jestem problemem z punktu widzenia jej kariery zawodowej. Natomiast no - kropka.

