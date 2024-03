"Dzisiaj stawką jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Europy Środkowej. To nie jest przypadek, takie zaangażowanie premiera Donalda Tuska, ministra Radosława Sikorskiego, polskiego parlamentu, także moje, żeby zmobilizować wszystkich, kogo można, żeby Ukrainie dostarczyć amunicję teraz. Nie chodzi, żeby za pół roku, tylko teraz, żeby Putin się bał" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Kowal, którego premier wyznaczył na pełnomocnika rządu ds. odbudowy Ukrainy.

Wideo youtube

"Jeśli dzisiaj w Paryżu mówią, że jeśli Putinowi się uda w tym roku, to będzie groźne dla Francji, to my powinniśmy myśleć tak do kwadratu" - podkreślał przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych.

"Jeżeli np. udałoby mu się przerwać front, odzyskać inicjatywę na wschodzie Ukrainy, zdobyć jakieś duże miasto, to by oznaczało, że cały Zachód, który się zaangażował po stronie Ukrainy, traci w jakim sensie swoją legitymację. Bo pojawią się w każdym państwie zachodnim - w pewnym sensie - siły, (które będą mówiły): "to może się dogadywać z Rosją"" - podkreślał Kowal.

Prowadzący rozmowę Marek Tejchman pytał o dzisiejsze doniesienia "The Economist", który pisze o możliwej dużej, letniej ofensywnie rosyjskiej na Charków.

"Nie lubię straszenia, lubię mobilizować. My mobilizujemy naszych partnerów na zachodzie, żeby oni znaleźli teraz amunicję" - podkreślał Kowal. "Dzisiaj nie chodzi o jakąś fanaberię, dzisiaj chodzi o realne zagrożenie. Mówię to, jako człowiek, który dwa tygodnie temu pojechał zobaczyć linię frontu" - zaznaczył.

"Ukraińcy, jeśli chodzi o organizację armii, zrobili kolosalny krok w ciągu ostatnich 2 lat" - dodał.

Kowal stwierdził, że Putin będzie szukał każdego pretekstu, aby uderzyć na Ukrainę, a tym samym osłabić Zachód. "Bo on wie, że jeżeliby mu się udało, to wpłynie na wybory w USA i w wielu państwach zachodu. A my dobrze rozumiemy, na czym polega bezpieczeństwo Polski" - powiedział.

"Jeżeli komuś się wydaje, że można oddzielić bezpieczeństwo Ukrainy dzisiaj, czyli sytuację na froncie, od bezpieczeństwa Polski, to znaczy, że pcha Polskę w przepaść" - zauważył.

"Dzisiaj łatwo powiedzieć, co to jest dobra polityka zagraniczna. To bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo, to znaczy amunicja i broń na front. Jeśli dzisiaj tam nie dostarczymy, to będziemy mieli za niedługo Putina obecnego na całej Ukrainie, mającego wpływy. Stawka jest ogromna" - odpowiedział.

Przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych dodał także, że w przestrzeni publicznej jest teraz bardzo dużo rosyjskiej propagandy.