"Te liczby się nie zmniejszają – to nas niepokoi. Gdyby to było zawirowanie chwilowe po lockdownie, to może bylibyśmy bardziej uspokojeni, że wychodzimy z tego. Ale nie, nie wychodzimy" – stwierdza Joanna Sadzik, szefowa Szlachetnej Paczki, nawiązując do najnowszego raportu, który mówi, że w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie ok. 2 mln ludzi. Przypomina, że za każdą liczbą stoją realni ludzie: pani Wiesława, pan Adam, Lenka…

REKLAMA