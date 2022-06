"Już w tym roku mamy wzrost cen gazu na poziomie 200 procent, a wzrost cen energii energetycznej na poziomie 70 procent. To się nakłada m.in. na koszty działania przedsiębiorstwa komunikacyjnego, koszty funkcjonowania szkół, które trzeba ogrzewać" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. I dodaje: "To co mnie bardziej niepokoi, to kwestia energii cieplnej. Według informacji uzyskanych od podmiotu zaopatrującego w ciepło 60 proc. mieszkań w Poznaniu - brakuje 5 mln ton węgla”. Pytany o to, na co powinni przygotować się mieszkańcy Poznania, gość Pawła Balinowskiego odpowiada: "Jeśli rosną ceny energii, to musimy albo ciąć koszty, czyli np. siatkę połączeń albo musimy przymierzyć się do wzrostu cen biletów". Jaśkowiak zapewnia: „Dla nas najbardziej istotne jest to, by wzrost cen, który dotyczy biletów rocznych, miesięcznych - był jak najmniejszy".