„To politycy szukają nas. Ja nie chodzę z dzidą po Sejmie i nie poluję na polityków. Tutaj raczej mamy po prostu zgłoszenia od osób, które chcą z nami współpracować. Po rozmowach takie osoby do nas przychodzą” – powiedziała Hanna Gill-Piątek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Posłanka koła poselskiego Polska 2050 przyznała również: „Nie mamy zamiaru budować klubu parlamentarnego w tej chwili. Oczywiście nie wiadomo co się zdarzy”.

Być może w samym Prawie i Sprawiedliwości trudno znaleźć osoby ze społecznym DNA, ale jeśli spojrzymy szerzej to takie osoby się znajdą w Zjednoczonej Prawicy i nie tylko - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Hanna Gill-Piątek.

"Nie widzę powodu, żeby w urzędach wisiały symbole religijne"

Państwo i kościół powinny wreszcie się znaleźć na swoich miejscach, powinny być oddzielone od siebie. Nie widzę powodu, żeby w urzędach, do których przychodzą osoby o różnych wyznaniach, wisiały symbole religijne - przyznała posłanka koła poselskiego Polska 2050.

Postulujemy, żeby powstał kodeks dobrych praktyk, żebyśmy mogli rozdzielić sferę publiczną i religijną. W tej chwili jest dużym problemem, że te sfery się bardzo mieszają. Np. urzędnicy państwowi często w randze ministra mówią z ambon - dodała polityk.

"Cały czas będę wspierać osoby LGBT+"

Cały czas będę osoby LGBT+ wspierać - zadeklarowała Gill-Piątek.

W trakcie programu Marcin Zaborski zapytał posłankę koła poselskiego Polska 2050 o to, czy jej ugrupowanie postuluje wprowadzenie małżeństw jednopłciowych?

Kiedy przechodziłam do Polski 2050, rozmawiałam z Szymonem Hołownią i umówiliśmy się, że co do spraw światopoglądowych mamy prawo się różnic. W tej różnorodności toczymy wewnętrzne dyskusje - odpowiedziała polityk.

To, że Szymon Hołownia popiera związki partnerskie, a ja popieram małżeństwa jednopłciowe nie znaczy, że jeśli taka ustawa się w Sejmie znajdzie to ja będę musiała wyrażać zdanie Szymona Hołowni. Będą mogła jak najbardziej zagłosować z tym projektem, bo to zgodne z moim światopoglądem - dodała Gill-Piątek.

Marcin Zaborski, RMF FM: Przydałby się pani czwarty do brydża w Sejmie?



Hanna Gill-Piątek: Oczywiście, że tak. Natomiast nie chcemy się rozrastać zanadto.



No tak, na razie macie trzy posłanki, dzięki temu mogłyście stworzyć koło poselskie Polska 2050, ale pytanie, czy nadal będzie pani szukała polityków, którzy do Was dołączą?



Panie redaktorze, to politycy szukają nas. Ja nie chodzę z dzidą po Sejmie i nie poluję na polityków. Tutaj raczej mamy po prostu zgłoszenia od osób, które chcą z nami współpracować. Oczywiście po rozmowach takie osoby do nas przychodzą.



Czyli złośliwie Robert Biedroń - pani niedawny przyjaciel polityczny - mówi, że działa pani w pierwszym kole łowieckim w Sejmie?



No takie złośliwości chyba nie powinny się tutaj pojawiać, z tego powodu, że my na nikogo nie polujemy, nie kłusujemy też w Sejmie, a poza tym tego typu porównania, wobec kobiet szczególnie, mówią o tym, że mężczyźni, którzy je wypowiadają, traktują je przedmiotowo, a nie podmiotowo, jak osoby, które mają swoją wolę i chcą zmienić ugrupowanie z tego powodu, że chcą się realizować w polityce lepiej...



A Wasza wola, to jest klub parlamentarny Polska 2050, jeszcze w tej kadencji Sejmu?



Klubu parlamentarnego nie mamy zamiaru w tej chwili budować. Oczywiście nie wiadomo, co się zdarzy. Natomiast przede wszystkim myślimy o tym, żeby w tym składzie, gdzie uzyskaliśmy już w Sejmie podmiotowość, jak najlepiej pracować w parlamencie i myślę, że w tym składzie Joanna Mucha, Paulina Henning-Kloska, ja oraz senator Bury, który również z nami współpracuje w drugiej izbie, będziemy pokazywać wyborcom, jak te prace parlamentarne można robić jak najbardziej wzorowo.



No tak, i zebraliście się w gronie polityków opozycji, którzy przeszli do Szymona Hołowni, i to się innym politykom opozycji właśnie nie podoba. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u mówił tak: "Jeżeli pan Szymon Hołownia chce być takim kozakiem, to niech podbiera PiS-owi posłów i wtedy będzie działał na rzecz opozycji". Podejmie pani to wyzwanie?

