"To jest we wspólnej agendzie całej Koalicji Europejskiej, dostęp do służby zdrowia jest absolutnym priorytetem wszystkich" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Danuta Hübner pytana o obietnicę Grzegorza Schetyny, że Polacy będą czekać na wizyty u lekarzy specjalistów maksymalnie 21 dni. "Dawanie dat nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby od początku, od pierwszego dnia po wyborach, zabrać się do roboty" - dodała. "Czas kampanii ma swoje prawa, ale gdzieś są granice zapowiedzi czy obietnic. Dostrzegam w wypowiedzi pani Hübner pewne zażenowanie wspomnieniem o słowach Grzegorza Schetyny. To, co on opowiadał w kontekście dodatkowych pieniędzy i na co one pójdą to jest po prostu bajka" - odparł były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. "Schetyna jak królika z kapelusza wyciągnął 21 dni" - ocenił.

Danuta Hübner i Konstanty Radziwiłł / Leszek Szymański / RMF/PAP





Marcin Zaborski, RMF FM: Na początek być może naiwne pytanie, ale zadam je, a co tam. Dlaczego Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość nie mogą wspólnie, ponad podziałami w polityce krajowej, zawalczyć o większe pieniądze dla Polski w unijnym budżecie? Nie od dziś o to dopytuję: dlaczego nie możecie usiąść przy jednym stole i naprawdę o tym razem porozmawiać, panie senatorze?



Konstanty Radziwiłł: Ja uważam, że to pytanie jest trochę bezzasadne...



Naprawdę?



K.R.: Bo oczywiście, że powinniśmy wszyscy zabiegać o większe pieniądze...



Oczywiście, że powinniśmy, ale dlaczego tego nie robimy, jeśli chodzi o polityków?



K.R.: To znaczy, to chyba nie jest tak do końca... To znaczy są określone procedury i w Unii Europejskiej one obowiązują. I nas też obowiązują. A zatem dzisiaj mamy do czynienia z projektem przygotowanym przez Komisję Europejską, w której to komisji Polacy zasiadają, Polka jedna zasiada, prawda?



No tak, ale dlaczego premier Morawiecki na przykład nie spotyka się chociażby z wszystkimi eurodeputowanymi - i tymi z PiS-u, i tymi z PO, i nie rozmawia o tym, jak to zrobić razem?



K.R.: A to nie jest ten etap, bo my zgodnie z procedurą w tej chwili... To państwa członkowskie opiniują ten projekt i jesteśmy na tym etapie, gdzie rozpoczęliśmy akcję, która nie ma charakteru partyjnego zdecydowanie. Na przykład ożywiliśmy można powiedzieć - bo w przeszłości istniał taki klub Przyjaciół Spójności, który ma charakter może nie tylko wspólny z PO, co wspólny z wieloma państwami, które rządzone są przez różne ugrupowania polityczne, bliższe lub dalsze Prawu i Sprawiedliwości... I w ogóle ja nie dostrzegam takiego partyjnego, że tak powiem, punktu widzenia.

Kiedyś pytałem o to eurodeputowaną PO Julię Piterę w naszym studiu i ona mówiła tak: "Jak politycy PiS-u zaczną mówić dzień dobry i do widzenia, to może wtedy usiądziemy do jednego stołu i rzeczywiście będziemy rozmawiać. A poza tym to oni powinni jednak do opozycji zwracać się z większym szacunkiem i ewentualnie próbować nawiązać kontakty, a nie opozycja błagać partię rządzącą, żeby zechcieli z nami rozmawiać. Tak to naprawdę wygląda?"



Danuta Hübner: Ja myślę, że to jest rzeczywiście wielościeżkowa... Takie zadanie, które przebiega różnymi ścieżkami i te negocjacje trwają bardzo długo. To nie jest miesiąc czy dwa. Ja chciałam nawiązać jeszcze do tej grupy przyjaciół spójności, bo akurat jako komisarz odpowiadający za politykę regionalną właśnie tworzyłam tę grupę razem z prezydencją wtedy i powstała grupa krajów zupełnie nieoczekiwanie, nie tylko składająca się z naszej części Europy, ale także z państw należących do tej "piętnastki" wyżej rozwiniętej albo mniej zainteresowanych funduszami, więc to rzeczywiście był rzeczywiście dobry pomysł i wiadomość, że ta grupa przy okazji tego budżetu również może działać. Mam nadzieję, że ona się nie składa...



Ale nie ma takiej potrzeby, żeby eurodeputowani rozmawiali ze sobą i walczyli o te pieniądze razem?

