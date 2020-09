Nic nie wskazuje na to, żeby Solidarna Polska mogła odgrywać samodzielną rolę polityczną – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog i historyk prof. Antoni Dudek. Jego zdaniem scenariusz, w której SP może grać jakąś większą rolę jest „znacznie mniej prawdopodobny, niż że Ziobro ukorzy się przed prezesem”. „A nawet jak się nie ukorzy, to będzie przez jakiś czas rząd mniejszościowy, który stopniowo zbuduje większość w oparciu o innych polityków, niż Zbigniew Ziobro” – mówił. Zdaniem Dudka do polityków SP ruszą „wysłannicy Jarosława Kaczyńskiego”, którzy będą chcieli przeciągnąć ich do PiS.

