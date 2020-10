"Jeśli pojawi się taka możliwość to myślę, że namawiałabym pana prezydenta do takiego spotkania" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paulina Malinowska-Kowalczyk, doradczyni prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami pytana o to, czy Andrzej Duda spotka się z liderkami Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. "To, co powinno się teraz wydarzyć, to absolutne dążenie do dialogu" - podkreśliła. "To jest właściwa droga do deeskalacji tego wszystkiego, co się dzieje po ogłoszeniu wyroku Trybunału. Mnie osobiście bardzo trudno pogodzić się z tym wyrokiem, a przede wszystkim z konsekwencjami tego wyroku. Nie mówię już o fali strajków i tym, co się w tej chwili na ulicy dzieję. Rozumiem kobiety, które wychodzą na ulicę" - przyznała Malinowska-Kowalczyk.

Paulina Malinowska-Kowalczyk / Marcin Obara /PAP

