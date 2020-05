„Tutaj sekwencja wydarzeń jest istotna. Musieliśmy sobie poradzić z pandemią i dodatkowo to się nałożyło z wyborami na prezydenta – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Ociepa pytany przez Marcina Zaborskiego o to, kogo można uznać za winnego tego, że wybory nie odbędą się w najbliższą niedzielę. Nie doszło do konsensusu wobec obstrukcji opozycji – dodał. Pierwszą inicjatywą sensowną, zgodną z prawem była zmiana konstytucji. Ten pomysł odrzuciła opozycja”.

Marcin Ociepa / Jakub Rutka / RMF FM

Marcin Zaborski przypomniał, że podczas Porannej rozmowy wicepremier Sasin mówił o tym, że to PKW uznała, że nie jest w stanie przygotować wyborów. Jak zauważył gospodarz rozmowy - to jedna z tarcz antykryzysowych pozbawiła PKW możliwości do przygotowywania wyborów. Podjęliśmy wysiłek legislacyjny po to, żeby zrobić wybory korespondencyjnie - wyjaśnił Marcin Ociepa. W aktach prawnych dokonaliśmy takich wyłączeń, bo był to logiczny ciąg zdarzeń, które miały doprowadzić do wyborów korespondencyjnych.

Wobec obstrukcji opozycji procedowaliśmy ustawę o wyborach korespondencyjnych. W logice przygotowań do korespondencyjnych wyborów wyłączyliśmy PKW z tych przygotowań - mówił Ociepa w odpowiedzi na zarzut, że rządzący sami pozbawili PKW możliwości przygotowywania wyborów.

Marcin Ociepa o nowym terminie wyborów: Termin czerwcowy jest możliwy. Wszystko zależy od Sądu Najwyższego

Negocjując z Jarosławem Kaczyńskim ustaliliśmy, że wybory muszą się odbyć najszybciej, jak to jest możliwe. Termin czerwcowy jest możliwy. Wszystko zależy od Sądu Najwyższego - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Ociepa.

Jak dodał, ilość kandydatów i to, czy będą mogli pojawić się nowi jest przedmiotem analiz prawnych. My się zgodziliśmy co do tego, że zostanie wybrana nowa data wyborów - komentował.