„Premier Morawiecki obiecał już w maju, że na poziomie dyplomatycznym dogadamy się z Czechami i nie będziemy musieli tych pieniędzy płacić. Dzisiaj wszyscy jesteśmy zaskoczeni” – mówił Dariusz Joński w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, komentując decyzję TSUE o karach dla Polski za kopalnię w Turowie. Jak dodał, pieniądze, które zapłaci Polska, nie idą do Czechów, ale wspólnego unijnego budżetu, dlatego Czechy również są zainteresowane, aby się dogadać. „Premier Morawiecki powinien wsiąść w samolot i rozmawiać” – stwierdził gość Bianki Mikołajewskiej.

Poseł KO Dariusz Joński / Karolina Bereza / RMF FM

To jest problem, który PiS wyhodował sam. Można było tego problemu uniknąć i dużo wcześniej go załatwić. Nie ma teraz innej możliwości - trzeba szukać rozwiązań w dyplomacji - przekonywał poseł.

Joński: Stan wyjątkowy, to zagrywka PiS-u

Bianka Mikołajewska pytała swojego gościa również o komentarz ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W niedzielę w trzech różnych miejscach przy granicy znaleziono ciała imigrantów. Po stronie polskiej odnaleziono ciała trzech osób, m.in. Irakijczyka - prawdopodobnie ludzie ci zmarli z wychłodzenia. Służby i prokuratura wyjaśniają sprawę.

Z kolei w Gibach na Podlasiu, przy granicy z Litwą, znaleziono grupę trojga obywateli Iraku. Nie wiadomo, jak długo błąkali się po okolicznych lasach. Wskutek skrajnego wychłodzenia jedna osoba zmarła. Pozostałe dwie zostały przetransportowane do szpitali. Teren, na którym znajdowali się migranci, nie jest objęty stanem wyjątkowym.

Wydaje się, że ten stan wyjątkowy jest tylko po to, żeby dziennikarze nie pokazywali tego, co się tam dzieje. Doszło do tego, że cztery osoby zmarły. Mam nadzieję, że niezależna komisja to wyjaśni. Jedna sprawa, to humanitaryzm, a druga to szczelność granic - nie zdaliśmy egzaminu ani z jednego, ani z drugiego - skomentował Dariusz Joński. Zdaniem polityka stan wyjątkowy, to "specjalna zagrywka PiS-u, żeby odciąć dziennikarzy od informacji".

To nie tylko problem Polski, ale całej Unii Europejskiej. Ludzi będą migrować nie tylko ze względu na wojny, ale także na zmiany klimatyczne. Musimy się na to przygotować - dodał poseł.