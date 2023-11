Prezydent Andrzej Duda w pierwszym kroku powierzy misję sformowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu. "To są pewne uwarunkowania między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością. Nie jestem zaskoczony" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS.

Z perspektywy prezydenta jest to ważne, żeby nie odciąć się od tych korzeni, jeżeli chce odgrywać w najbliższych kilkunastu miesiącach rolę w Polsce. Przez to, że nie podpisał ustawy dotyczącej nowelizacji systemu sądowniczego nie dostaliśmy środków z KPO, więc ma pewien dług - mówił gość Anny Gielewskiej.

Czaputowicz: Prezydent musiał to zrobić, jeżeli chciał utrzymać kontakt

Niektórzy mogą podnosić tę kwestię, że przyczynił się do porażki, bo wysłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał się nie zebrał i tych środków nie ma. To ułatwiło drogę do zwycięstwa opozycji. Musiał to zrobić (powierzyć misję Morawieckiemu - red.), jeżeli chciał utrzymać kontakt - tłumaczył Czaputowicz.

Jak dodał, "z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości jest to trochę więcej czasu na pewne działania, chodzi głównie o mianowanie przewodniczącego komisji finansów. Jest to stanowisko kadencyjne".

Morawiecki - "kulawa kaczka"

Jak mówił gość RMF FM, "ten czas rządzenia się wydłuża, natomiast jest to bardzo ryzykowne, ponieważ to będzie bardzo niekomfortowa pozycja premiera Mateusza Morawieckiego. Mówi się w politologii, że to jest taki "lame duck" - "kulawa kaczka", czyli osoba, która odchodzi, po raz pierwszy dostaje misję stworzenia rządu, zgadzam się, że niemożliwą".

Będzie odgrywał rolę Bronisława Geremka, który też kiedyś został wskazany przez prezydenta Lecha Wałęsę. Tylko że Geremek zrezygnował, jak się zorientował, że nie ma możliwości powołania rządu - przypomniał Czaputowicz.

Jak podsumował, "to nie jest wysoka kultura polityki, to nie jest pokojowe przekazanie władzy. Mamy system antagonistyczny i trzeba z tym żyć".

Czaputowicz był pytany także o to, co świat obecnie mówi i myśli o Polsce. Społeczność międzynarodowa z nadzieją patrzy na nowy rząd, im się wydaje, że ten rząd będzie bardzo silny, dlatego, że on ma świeży mandat demokratyczny - ocenił.

Co z Polakami w Strefie Gazy?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że robi wszystko, by ewakuować ze Strefy Gazy pozostałych tam Polaków. Uważam, że to jest bardzo trudna sytuacja, to jest wojna, tam są obywatele innych państw, granice są zamknięte. Dobrze, że MSZ robi wszystko, rozmawia z ambasadorami. Trzeba sobie zdawać sprawę z możliwości. Byłbym daleki od krytyki MSZ za te działania - powiedział gość RMF FM.

Polska od długiego czasu nie ma ambasadora w Izraelu. Dobrze by było, żeby był, ale w tej sytuacji by nic nie pomógł. Są różne napięcia między Polską a Izraelem. Te kwestie zostały rozwiązane i należy czekać na mianowania ambasadora. Nowy minister powinien mieć coś do powiedzenia na ten temat - mówił Czaputowicz.