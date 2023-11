Bezpośrednią przyczyną śmierci Grzegorza Borysa było utonięcie. Mężczyzna zmarł około 2 tygodni temu - takie są wstępne wyniki sekcji zwłok 44-latka.

Funkcjonariusze służb w okolicach zbiornika wodnego Lepusz, w którym znaleziono ciało Grzegorza Borysa / Adam Warżawa / PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM Kuba Kaługa, na przedramionach, udach i szyi Borysa znajdowały się rany cięte, charakterystyczne dla osób próbujących popełnić samobójstwo.

Na skroni denata ujawniono dwie rany od postrzału z broni pneumatycznej. Nie spowodowały one śmierci Grzegorza Borysa, a mogły jedynie go otumanić.

Wyniki badania zwłok Borysa pokazują, że do jego śmierci doszło w momencie, gdy prowadzone przez policję, Żandarmerię Wojskową i inne służby poszukiwania były we wstępnej fazie. Oznacza to, że pojawiające się nieoficjalne sygnały o tym, że ktoś widział poszukiwanego albo że psy podjęły za nim kolejny trop, w zupełnie innej części parku, niż znaleziono ciało - nie mogły być prawdziwe.



Grzegorz Borys był poszukiwany za zabójstwo 6-letniego syna

W piątek 20 października w gdyńskiej dzielnicy Wielki Kack Grzegorz Borys zabił swojego 6-letniego syna. Zanim na miejsce przybyli policjanci, mężczyzna zdążył uciec. Za 44-latkiem wydano Europejski Nakaz Aresztowania i czerwoną notę Interpolu.

Zwłoki Borysa zostały znalezione w poniedziałek 6 listopada przed południem w zbiorniku wodnym Lepusz na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Funkcjonariusze rozcinali pływające wyspy, pod jedną z nich ujawniono ciało - wyjaśniła Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Wciąż nie wiadomo, dlaczego Grzegorz Borys zabił swojego 6-letniego syna.

Jak wyglądały poszukiwania Grzegorza Borysa?

Podczas poszukiwań Grzegorza Borysa służby przeszukały kilkukrotnie blisko 8 tysięcy hektarów terenu leśnego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

W akcji wykorzystywano drony, policyjne śmigłowce wyposażone w termowizję. Brali w nich udział także przewodnicy z psami tropiącymi oraz do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok.

Zabezpieczono też 15 terabajtów zapisów z kamer monitoringów, które były na bieżąco analizowane.