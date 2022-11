"To była trudna sytuacja, ale opóźnienie w informacji na ten temat było bardzo niepokojące i to powodowało jakiś ferment. Natomiast sposób relacjonowania - w momencie jak rząd już zaczął przekazywać - był prawidłowy. Bo przede wszystkim był przekaz, że jeśli to nawet jest rakieta, którą zestrzelili Ukraińcy - to w żaden sposób nie była wymierzona w Polskę. My nie możemy w żaden sposób załamać naszych dobrych relacji" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jerzy Buzek ocenił reakcję polskiego rządu na tragedię w Przewodowie.