Bogdan Zdrojewski, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, były prezydent Wrocławia, będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM i internetowym Radiu RMF24. Tematem będzie powódź: czy wyciągnęliśmy wnioski z 1997 roku, co różni obecną powódź od tej sprzed 27 lat.

Wideo youtube

Zachód i południe Polski walczą z powodzią. Bogdan Zdrojewski był prezydentem Wrocławia w czasie powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Zapytamy go o to, co zmieniło się w przygotowaniach do walki z żywiołem przez te lata. Padną pytania o różnice między obecnymi wydarzeniami, a tymi sprzed 27 lat.

Europosła KO zapytamy też o polityczne spory wokół powodzi.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!