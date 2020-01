Barbara Nowacka: Nigdy nie brałam na poważnie startu w wyborach prezydenckich

"Myślę, że będę rekomendować wsparcie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - pod pewnymi ustaleniami programowymi" - tak Barbara Nowacka mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o tym, kogo Inicjatywa Polska poprze w wyborach prezydenckich. Spotkanie Inicjatywy z Kidawą-Błońską odbędzie się najprawdopodobniej 8 lutego. "Chciałabym, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska zadeklarowała, że jeżeli na jej biurku pojawi się ustawa liberalizująca aborcję, to przeprowadzi konsultacje społeczne" - dodawała Nowacka. I przyznawała, że ma nadzieję, iż na końcu Kidawa-Błońska poparłaby tę ustawę. W rozmowie z Marcinem Zaborskim Nowacka zapewniła, że ona sama nie wystartuje w tych wyborach. Podkreśliła, że nigdy nie brała tego na poważnie - choć takie propozycje się pojawiały.

Będziemy ponownie składali ten projekt w Sejmie - tak Nowacka mówiła o projekcie ustawy o rozdziale Kościoła od państwa. Jak przyznała, projekt złożą posłowie i posłanki zainteresowani nim - a nie klub Koalicji Obywatelskie. Jestem przekonana, że kilkoro takich osób się znajdzie - dodawała.

Według Nowackiej darmowy internet dla każdego jest realny. Chciałaby, żeby był to jeden z priorytetów prezydentury Kidawy-Błońskiej.

Marcin Zaborski, RMF FM: Jest pani na pokładzie okrętu "Kidawa 2020"?

Barbara Nowacka: Inicjatywa Polska jest jeszcze przed tą decyzją, aczkolwiek myślę, że będę rekomendować, pod pewnymi ustaleniami programowymi, wsparcie pani marszałek Kidawy-Błońskiej.

Czyli może pani już dzisiaj powiedzieć, że pani nie wystartuje w wyborach prezydenckich?

Tak, mogę powiedzieć, że nie wystartuję w wyborach prezydenckich.

Na pewno? Nie będzie kandydatki Barbary Nowackiej w tych wyborach?

Może będzie. To jest bardzo popularne imię i nazwisko, ale to nie będę ja.

Pani na poważnie brała pod uwagę start w wyborach?

Nie, nie brałam nigdy na poważnie, mówiąc szczerze, startu w wyborach.

Ale pani koleżanki i koledzy mówili o tym, że to jest absolutnie możliwe.

Bo namawiali, bo były propozycje. Wydaje mi się, że trzeba spojrzeć w jakim samemu jest się miejscu i w jakim miejsce jest polska scena polityczna. Dzisiaj wydaje mi się, że - po pierwsze - te wybory prezydenckie są dla strony prodemokratycznej do wygrania. Po drugie, żeby je wygrać, trzeba mieć za sobą duże siły polityczne. Po trzecie, to moje wielkie marzenie feministyczne od lat: żeby prezydentką Rzeczypospolitej, żeby prezydentem Rzeczypospolitej była kobieta i nareszcie mamy szansę.

To dlaczego Inicjatywa Polska, pani partia, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie poparła w tym wyścigu?

Zamierzamy się spotkać.

Od pięciu tygodni zamierzacie się spotkać.

Bo to nie są łatwe rzeczy, panie redaktorze.

Tak trudno się umówić z Małgorzatą Kidawą-Błońską?

To nie jest kwestia umówić się.

Z koalicjantką tak trudno?

My ze sobą rozmawiamy i będziemy rozmawiać też jutro. Natomiast chodzi o to, żeby...

Jutro będzie spotkanie Inicjatywy Polska z panią marszałek?

Nie, spotkanie Inicjatywy Polska z panią marszałek będzie najprawdopodobniej 8 lutego. Ale mamy postulaty programowe, które też trzeba omówić, przygotować, mieć też dobry moment do takiego poparcia.

Te postulaty pokazaliście już kilka tygodni temu. Położyliście je na stole i powiedzieliście, że od realizacji tych postulatów, od rozmowy z panią marszałek uzależniacie poparcie. Patrzy pani na mnie i uśmiecha się.

Bo opowiada mi pan co robię, to jest zawsze wzruszające.

Próbuję wyjaśnić dlaczego pytam o to, o co pytam. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska podpisała się pod tymi postulatami, które jej pokazaliście?

Właśnie po to jest to spotkanie, żeby zrobiła to oficjalnie, z naszymi delegatami i delegatkami.

8 lutego? Po siedmiu tygodniach?

A do czego my się, panie redaktorze, mamy tak naprawdę spieszyć?

Naprawdę nie ma pośpiechu?

Kampania prezydencka, taka prawdziwa, jeszcze się nie zaczęła. U nas też są różne pomysły, dyskusje. Chcemy, żeby to było w dobrej oprawie, też z pełnym przekonaniem, że w tym kierunku chcemy zmierzać. Dopiero od paru dni znamy tak naprawdę wszystkich kandydatów, znamy ich postulaty, pomysły na kampanię.

Jeszcze nie wszystkich, pani poseł. Wśród tych postulatów, które zgłasza Inicjatywa Polska, pani ugrupowanie, jest na przykład liberalizacja aborcji. Małgorzata Kidawa-Błońska ma wam obiecać, że jako prezydent, prezydentka, podpisze ustawę łagodzącą przepisy dotyczące aborcji w Polsce?

Chciałabym, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska zadeklarowała, że jeżeli na jej biurku pojawi się ustawa liberalizująca ustawę aborcyjną, to przeprowadzi szerokie konsultacje społeczne. I miałabym nadzieję, że na końcu tę ustawę poprze.

Czyli nie musi obiecać, że podpisze?

Chciałabym, żeby to zrobiła, natomiast znam stanowisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

No właśnie, pytanie, kto taką ustawę miałby napisać. Przecież jest pani posłanką Koalicji Obywatelskiej.

Jest gotowy projekt.

Pani poseł, jest pani posłanką Koalicji Obywatelskiej. Przed wyborami, w których pani startowała jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej, dopytywałem was w tym studiu, jak to będzie po wyborach i wtedy usłyszałem, że wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej będą głosować za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego. Koniec. Kropka.

To pewnie usłyszał pan, że np. wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej.

Nie, proszę wybaczyć. W debacie wyborczej: wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej - taka padła deklaracja w tym studiu.

Nie znam tej deklaracji i za mnie nikt jej nie składał, i nie będzie składał.

Latarnik Wyborczy, podpowiem, gdzie może pani spojrzeć, żeby to sprawdzić. Latarnik Wyborczy: "Koalicja Obywatelska jest za utrzymaniem obecnie obowiązującego kompromisu aborcyjnego".

Platforma Obywatelska, owszem.

Nie, Koalicja Obywatelska, pani poseł - proszę zajrzeć.

Ok, zobaczę co tam ktoś sobie wypisał. Nie mam pojęcia...

Ktoś? Przedstawiciel sztabu wyborczego.

Nie wiem kto u pana redaktora podejmował zobowiązania w imieniu innych partii, bo nie miał takiego umocowania i to jest dosyć oczywiste, że program Nowoczesnej, program Zielonych i program Inicjatywy Polskiej zawiera takie postulaty, a nie inne. Można powiedzieć, czasami ktoś powie o słowo za dużo i mamy rozbieżność w koalicji dotyczące różnych spraw, natomiast tutaj, również w Platformie, moim zdaniem, nie ma jasności. Natomiast też nie oszukujmy się: Małgorzata Kidawa-Błońska w momencie, kiedy zostanie prezydentką, będziemy oczekiwali, że będzie przeprowadzała naprawdę szerokie konsultacje społeczne na tematy ważne. Jednym z tych tematów są prawa kobiet.

Pani poseł, inny wasz postulat: rozdział Kościoła od państwa. Inicjatywa Polska od długiego czasu proponuje ustawę pod hasłem "świeckie państwo".

Złożyliśmy ją w Sejmie poprzedniej kadencji, złożymy w tej.

No właśnie, złożycie ten projekt w Sejmie ponownie?

Tak, będziemy składali ten projekt w Sejmie ponownie.

Jako projekt obywatelski czy poselski?

Jako projekt poselski.

I kto go złoży?

Złożą go posłowie i posłanki zainteresowani tym.

Czyli? Potrzeba 15 posłów.

Potrzeba 15 posłów, tak.

Pani ma 15 szabel w Klubie Koalicji Obywatelskiej, żeby złożyć ten projekt?

W Klubie Koalicji Obywatelskiej oprócz Inicjatywy Polska są też Zieloni, z którymi też rozmawialiśmy i wiemy, że są to im tematy bliskie. Są też posłowie Nowoczesnej i jest grupa posłów i posłanek w Platformie, która nota bene, większość posłów w Platformie, widząc jak dzisiaj te relacje państwo-Kościół, szczególnie na poziomie finansowym wyglądają. Jestem przekonana, że propozycję, którą my będziemy składali dotyczącą chociażby likwidacji funduszu kościelnego, czy przyjrzenia się w ogóle finansowaniu Kościoła, będzie chciała pomyślnie i przychylnie rozpatrzyć.