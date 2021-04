Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich. Z naszym gościem porozmawiamy o dzisiejszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że Adam Bodnar nie może pełnić funkcji RPO po zakończeniu kadencji, bez względu na to, czy parlament wybierze nowego rzecznika czy stanowisko będzie nieobsadzone. Co ten wyrok oznacza w praktyce? Kto przejmie obowiązki RPO i na podstawie jakich przepisów? Czy będziemy mieli do czynienia z kolejnym urzędem, którego działanie będzie rodzić wątpliwości natury konstytucyjnej?

