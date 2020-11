„Bez wątpienia Łukaszenka przed 9 sierpnia i Łukaszenka po 9 sierpnia, to są dwaj różni politycy. Przed 9 sierpnia nikt nie wątpił, że to jest polityk, który kontroluje sytuację. Nagle przegrywa wybory z gospodynią domową i tak naprawdę rządzi krajem tylko dzięki resortom siłowym” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrzej Poczobut – polsko-białoruski dziennikarz. Jak dodał: „On próbuje ludzi zastraszyć, dlatego ludzi biją”. Komentując obecną sytuację na Białorusi mówił o „atmosferze grozy”, która tam teraz panuje.

Andrzej Poczobut / Rafał Guz / PAP

W zachowaniu służb było kilka zwrotów akcji. Z początku pierwsze trzy dni po wyborach, to, co Łukaszenka zafundował Białorusinom, to była Ameryka Łacińska lat 70. Wojskowa dyktatura. Potem była odwilż, teraz znowu została przykręcona śruba. Widać, że Łukaszenka panuje nad resortami siłowymi - komentował na antenie RMF FM Andrzej Poczobut.

Marcin Zaborski pytał swojego gościa o akcje protestacyjne po śmierci Ramana Bandarenki. Do środy to był człowiek, którego znali tylko sąsiedzi. Malarz, prowadził lokalną działalność, ucząc dzieci rysować. Zaatakowali go tajniacy i zmarł. Stał się symbolem brutalności służb na Białorusi - relacjonował Poczobut.

Poczobut mówił o tym, że mimo tego, że protesty trwają już 100 dni - one nie gasną. Jeżeli spojrzymy na dynamikę protestów. Teraz rzeczywiście jest mniej protestujących, ale nadal, jeżeli są wydarzenia, które ludzi oburzają, to widzimy, że Białorusini wychodzą na ulice. Ciechanouska nawoływała do strajku generalnego, ale nigdzie nie udało się tak, żeby zakład całkowicie stanął, chociaż - jeżeli spojrzymy na dynamikę protestów - protesty początkowo zalały cały kraj.

Marcin Zaborski pytał swojego gościa o to, jak są przyjmowane na Białorusi słowa Łukaszenki, jakoby Polacy chcieli zbrojnie zająć część białorusińskiego terytorium. Zwolennicy Łukaszenki wierzą, że Polacy chcą zgarnąć połowę Białorusi. Oni wierzą, że czołgi są na granicy, że Amerykanie są, że Litwini są, gotowi zaatakować Białoruś, tylko Łukaszenka pokazał pięść i daje temu opór. Łukaszenka nie lubi Polaków i wielokrotnie dawał o tym znać. Ja nie znam drugiego takiego kraju, gdzie język polski byłby zwalczany z taką siłą - komentował Poczobut.

Te sankcje są wprowadzone przede wszystkim po to, żeby wytłumaczyć się przed opinią publiczną w swoich krajach. Wszyscy zdają sobie sprawę, że zakaz wjazdu dla Aleksandra Łukaszenki to nie jest żaden argument. On i tak nie jeździ. Elita, ta główna, która dostała te ograniczenia, ona owszem, podróżuje. Ale jeżeli podróżuje to do krajów arabskich albo do Rosji - powiedział Andrzej Poczobut w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Siłowicy nie mają aktywów w krajach demokratycznych, dlatego, że zdają sobie sprawę, kto przez lata był głównym wrogiem Białorusi. I dlatego nie współpracują z krajami zachodnimi pod tym kątem - dodał dziennikarz.

Poczobut odpowiedział też na pytanie, co musiałoby się wydarzyć, żeby Łukaszenka ustąpił z urzędu prezydenta Białorusi. W momencie, gdyby nastąpiło pękniecie wewnątrz piramidy urzędniczej, gdyby aparat przestał być mu posłuszny, Łukaszenka byłby skończony jako przywódca Białorusi i jako polityk. Dopóki urzędnicy są lojalni wobec niego, Łukaszenka będzie rządził - powiedział Poczobut.

Członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi stwierdził też, że Władimir Putin nie jest zainteresowany wymianą białoruskiego prezydenta. Rosja mogła rozegrać partię wymiany Łukaszenki na kogoś innego. I to by się dało przeprowadzić na Białorusi. Ale jak się okazało, dla Putna, który też jest autokratą, ważne jest zachowanie innego autokraty u władzy. Dlatego, że upadek Łukaszenki byłby sygnałem dla rosyjskiej ulicy, że władzę autorytarną można obalić. I to jest niebezpieczne dla Putina - powiedział Poczobut i dodał, że "w tej chwili i Rosja i Łukaszenka są zainteresowani stabilizacją sytuacji, żeby potem w spokojnej atmosferze doszło do kontrolowanej wymiany".