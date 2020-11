„Protestować nie wychodziłem” – oświadczył na antenie RMF FM Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent Polski przyznał jednak, że zgadza się z protestami Strajku Kobiet. „Protest kobiet, przede wszystkim, ale nie tylko, ma swoje głębokie korzenie” – przyznał polityk, który zaznaczył jednocześnie, że trzeba docenić skalę manifestacji organizowanych od prawie dwóch tygodni w Polsce. W opinii polityka referendum w sprawie aborcji "powinno być poważnie rozważane". Kwaśniewski podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM odniósł się także do wyborów prezydenckich w USA. "Na pewno więcej głosów zbierze Biden. Czy to wystarczy w tym systemie elektorskim? Myślę, że tak" - przyznał dodając, że Donald Trump ubiegający się o reelekcję "nie jest jeszcze pokonany".

Aleksander Kwaśniewski: Mogliśmy żyć w warunkach kompromisu aborcyjnego jeszcze 5 lat. Świat by się nie zawalił

Nikt nie spodziewał się, że Trybunał Konstytucyjny nie wiedzieć czemu zajmie się tym problemem teraz w szczycie pandemii. Wydawało się, że pandemia będzie ograniczała zakres i skalę tych protestów, a jednak tak się nie stało - skomentował na antenie RMF FM były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.

Nie jest to na pewno rewolucja, ale to jest dużo więcej niż kropla, która drąży skałę - dodał Kwaśniewski.

Kwaśniewski: Protesty ws. aborcji to nie rewolucja, ale dużo więcej niż kropla, która drąży skałę

Gość Marcina Zaborskiego zastanawiał się dlaczego PiS zdecydował się złamać kompromis aborcyjny i kto za to odpowiada. Tu nie było żadnej pilności. Podejrzewam, że odpowiada za to Jarosław Kaczyński - zauważył Aleksander Kwaśniewski. Mogliśmy żyć w warunkach kompromisu aborcyjnego jeszcze 5 lat. Świat by się nie zawalił - podkreślił.

Kwaśniewski: Wydawało się, że PiS nie podlega zużyciu

Podczas Popołudniowej rozmowy w RMF były prezydent Polski skomentował również aktualną sytuację polityczną w Polsce.



Aleksander Kwaśniewski /Karolina Bereza /RMF FM



Poziom nieufności do tych znanych elit politycznych jest bardzo wysoki. To jest problem wszystkich dzisiaj jak widać. Do nie dawna wydawało się, że nie podlega temu zużyciu PiS, dziś już wiemy, że podlega - powiedział na antenie RMF FM Aleksander Kwaśniewski.

Zjawiskiem interesującym, gdy mówimy o sondażach jest bardzo silna pozycja, biorąc pod uwagę instrumenty, którymi dysponuje, to jest Ruch Szymona Hołowni. Coś na tej polskiej scenie politycznej się zmienia - zauważył polityk. Lewica ma nie łatwą sytuację i wiele musi zrobić, by w kolejnych wyborach zdobyć dużo głosów, a nie tylko przejść 5 procentową barierę - dodał.

Kwaśniewski o wyborach w USA: Trump uczynił cnotę z tego, że jest ignorantem

Na pewno więcej głosów zbierze Biden. Czy to wystarczy w tym systemie elektorskim? Myślę, że tak - stwierdził Aleksander Kwaśniewski dodając, że Donald Trump ubiegający się o reelekcję "nie jest jeszcze pokonany".

Ten wybór w Ameryce ma zupełnie zasadnicze znaczenie - powiedział polityk. W przypadku sporu Trump-Biden mamy różne strategie i różne Ameryki - dodał.

W opinii byłego prezydenta Polski, jeśli Joe Biden wygrałby wybory, to współpracowałby z Polską.

Kwaśniewski: Nie oczekuję żadnego wielkiego zwrotu w relacjach ze strony USA, jeśli wygra Biden

Pytanie czy chętnie czy niechętnie nie ma większego znaczenia. Polska jest dla Ameryki ważnym partnerem, choć nie strategicznym. Często zapowiedzi Trumpa to był miły lukier, ale nic poza tym. Amerykanie zdają sobie sprawę, że Polska jest ważnym krajem w tej części Europy - skomentował Kwaśniewski.

Kwaśniewski odpowiedział też na pytanie, czy ewentualne zwycięstwo Joe Bidena w amerykańskich wyborach prezydenckich będzie oznaczało ochłodzenie stosunków na linii Waszyngton-Warszawa.



Nie oczekuję żadnego wielkiego zwrotu ze strony amerykańskiej. Moim zdaniem będą traktować Polskę tak, jak do tej pory, czyli poważnie, ale nie nadzwyczajnie. Natomiast obawiam się reakcji ze strony PiS-u, bo przecież te uczucia do Trumpa nie wynikały tylko z tego, ze Trump zdecydował się na przysłanie tutaj żołnierzy. Ono wynikało z pewnej bliskości ideologicznej - stwierdził Kwaśniewski.



Kwaśniewski: Powinno się poważnie rozważyć referendum ws. aborcji

W moim przekonaniu referendum jako pewne rozwiązanie polityczne powinno być rozważane poważnie. Ale referendum nie zorganizowane ot tak, szybko, żeby przestali demonstrować, czy żebyśmy osiągnęli oczekiwany rezultat, tylko referendum poprzedzone długą, kilkumiesięczną dyskusją, a może i całoroczną, gdzie można byłoby wymienić poglądy, gdzie byłby głos dla ekspertów, dla ludzi zainteresowanych, sensownie sformułowane pytania. I wtedy podjęcie decyzji - powiedział Aleksander Kwaśniewski w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Były prezydent zwrócił też uwagę, że postulat Strajku Kobiet, wzywający rząd do dymisji jest błędem.

Cytat Jeżeli chce się podjąć rozmowy, nie można zaczynać od tego, że partner do rozmowy ma zniknąć, bo z kim wtedy rozmawiać? Im więcej otwartych frontów, im więcej tematów trudnych, tym szansa na porozumienia mniejsza powiedział Kwaśniewski

Były prezydent podsumował też zbliżające się wielkimi krokami pierwsze sto dni drugiej kadencji Andrzeja Dudy.

Aleksander Kwaśniewski: Jestem zaskoczony, że prezydent jest mało obecny

Jestem wręcz zaskoczony tym, że te sto dni jest takimi "cichymi dniami". Że w gruncie rzeczy jest mało obecny, mając, w moim przekonaniu, dwa takie tematy, w których mógłby skorzystać ze swoich konstytucyjnych uprawnień i roli autorytetu. Te dwa tematy to jest pandemia i Białoruś - powiedział były prezydent Polski.

Zapytany, czy przyjąłby od Andrzeja Dudy zaproszenie do udziału w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ws. pandemii, Kwaśniewski odparł: "Gdyby prezydent zaprosił na spotkanie, oczywiście, że przyjąłbym".