Gościem Mariusza Piekarskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM była Adriana Porowska, dyrektorka Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Mariusz Piekarski zapytał swojego gościa o to, dla kogo najtrudniejsze będą zbliżające się święta wielkanocne w sytuacji, kiedy tuż za naszą wschodnią granicą giną setki ludzi. „Święta będą trudne już kolejny rok z rzędu. Najtrudniejsze będą dla tych osób, które uciekły przed wojną. Dla matek, dzieci i osób starszych z Ukrainy. Na pewno będą też bardzo trudne dla wszystkich, którzy przyjęli ich pod swój dach. Nie ma co ukrywać, ci ludzie przejmują ich ból, przejmują ich historię” – powiedziała Adriana Porowska.

Najbardziej martwi mnie to, że punkty recepcyjne są cały czas pełne. Jeśli słyszę, że na halach recepcyjnych jest 5 tys. osób, to myślę, że będzie coraz trudniej znaleźć dla nich jakieś miejsce, dom. Będzie bardzo ciężko znaleźć dla nich pracę. W Polsce, w tej chwili jest bardzo, bardzo drogo. Ci ludzie, żeby mogli utrzymać się w Polsce, wynająć mieszkanie, muszą znaleźć dobrą pracę-odpowiedziała Porowska pytana przez Mariusza Piekarskiego o to, co najbardziej martwi ją w tym czasie.

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM zapytał, jakie są obecnie największe potrzeby organizacji pomagających uchodźcom

Najbardziej brakuje nam wolontariuszy. Każda godzina pracy człowieka jest na wagę złota - odpowiedziała Adriana Porowska.

Bywały momenty, że szkoliłam 200-300 osób dziennie. Teraz przychodzi 30-40 osób. Najtrudniejsze są noce. Czy to w punktach pomocy matkom z dziećmi, czy w namiotach, gdzie karmimy te osoby, czy na halach, gdzie udzielamy informacji. Noce są szalenie trudne. Jeśli na hali zostaje tylko jeden koordynator i jeden wolontariusz, to jest nam bardzo trudno udzielić wszystkich informacji tak, jak byśmy chcieli, czyli spokojnie - dodała dyrektorka Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.

Mariusz Piekarski zapytał gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM również o to, czy jest ryzyko, że skupiając się na pomocy uchodźcom z Ukrainy zapomnimy, że są również inne osoby potrzebujące pomocy.

Wiele organizacji, które na co dzień pomagały potrzebującym, stało się organizacjami humanitarnymi, pomagającymi osobom uciekającym z Ukrainy. Jestem przekonana, że oni pamiętają o swoich podopiecznych. Mam nadzieję, że każdy Polak będzie pamiętał o tym, że są wokół nas inni ludzie - odpowiedziała Porowska.