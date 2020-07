"To jest policzone. To jest koszt mniej więcej odpowiadający programowi 500+" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka pytany o przedstawioną przez Rafała Trzaskowskiego propozycję 200 zł dodatku do emerytury dla matek za każde dziecko. "Te pieniądze są do pozyskania. Wystarczy przestać wydawać pieniądze na prawo i lewo. Wystarczy przestać szastać pieniędzmi na jakieś nietrafione inwestycje" - przekonywał członek sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej. "Jestem przeciw dzieleniu społeczeństwa na lepszych i gorszych. Uważam, że to powinno dotyczyć wszystkich emerytek, które wychowały dziecko" - zadeklarował.

