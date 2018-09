"Element losowości, tego boję się najbardziej. Z tempem sobie poradzę" - mówi lider Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Jakub Brzeziński przed startem w kończącym sezon 75. Rajdzie Polski. Impreza w tym roku jest też zaliczana do cyklu mistrzostw Europy ERC FIA. Rajd zaczyna się w najbliższy piątek.

Kierowca rajdowy Jakub Brzeziński / Bartłomiej Zborowski / PAP

Jeżeli będzie sucho, ładnie to droga się nie zniszczy. Będzie twardo i nie będzie miało znaczenia z jakim numerem pojedziemy. Jeśli jednak będzie padać to droga szybko się zniszczy. Wtedy ratunkiem jest jazda z wysokim numerem. W przeciwnym razie jedziesz dramatyczną drogą. W niektórych miejscach koleiny na Rajdzie Polski mogą dochodzić dosłownie do pasa. Ciężko przejeżdża się przez zakręty, bo nie masz żadnej koncepcji - musisz jechać właśnie w koleinach. Trudno się hamuje. Kamienie niszczą samochód od spodu i jedziesz trochę na przetrwanie. Mam nadzieję, że warunki takie nie będą. Chciałbym, żeby losy tytułu rozstrzygnęły się w typowo sportowej walce - opowiada Jakub Brzeziński, który w Mikołajkach będzie bronił przewagi w klasyfikacji generalnej RSMP.

Czego Brzeziński obawia się przed najważniejszym startem sezonu i jak ocenia tegoroczną trasę przygotowaną przez organizatorów Rajdu Polski?

Jakub Brzeziński: Na szutrze czuje się bardzo dobrze. Obawiam się tylko o awarię samochodu Karolina Bereza /RMF FM

75. Rajd Polski to 15 odcinków specjalnych o łącznej długości 215 kilometrów. Wśród gwiazd nie zabraknie czołówki kierowców ścigających się o tytuł Mistrza Europy. W tym gronie są choćby Aleksiej Lukjaniuk czy Nikołaj Griazin. Na liście startowej jest także Łukasz Habaj również ścigający się w cyklu ERC oraz Łukasz Pieniążek, którego można oglądać na trasach Mistrzostw Świata w rywalizacji WRC2. Na mazurskich szutrach powalczy też krajowa czołówka walcząca o najwyższe miejsca w RSMP.

Na trasie 75. Rajdu Polski przygotowano 30 specjalnych stref kibica. Nowością będzie odcinek specjalny Mikołajki Max: "Rozpoczyna się na drogach w okolicy stolicy Mazur, a kończy na torze. Nigdy wcześniej nie przeprowadzaliśmy takiego OS-u w Rajdzie Polski. Kibicom będzie dzięki temu łatwiej zobaczyć rywalizujące załogi na trasie odcinka i zdążyć do serwisu, aby podziwiać prace mechaników - podkreśla dyrektor 75. Rajdu Polski Krzysztof Maciejewski.

