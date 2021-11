Robert Lewandowski znów nas zachwycił. W swoim setnym meczu w Lidze Mistrzów popisał się hat-trickiem, a do tego dołożył asystę. Statystyki naszego napastnika w Champions League prezentują się niesamowicie. W stu spotkaniach Polak strzelił 81 bramek i zanotował 23 asysty. Można powiedzieć, że taki występ przeciwko Benfice Lizbona to nic dziwnego, bo portugalska drużyna to jeden z ulubionych przeciwników polskiego piłkarza. Bayern wygrał wczoraj 5:2.

REKLAMA