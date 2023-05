Francuska gazeta „L’Equipe” informuje o ustnym porozumieniu pomiędzy Argentyńczykiem i arabskim klubem Al Hilal. Także agencja AFP jest niemal pewna, że Argentyńczyk latem zmieni klub i trafi właśnie do Arabii Saudyjskiej. Messi ma zarabiać w nowym klubie monstrualne pieniądze.

Leo Messi może się wkrótce przenieść do ligi arabskiej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mariaż Leo Messiego z Paris Saint Germain zakończy się latem. Mówi się o tym już od dłuższego czasu. Trudno mówić o wielkim sukcesie Argentyńczyka w Paryżu, bo wielkich sukcesów PSG nie odnosi, a mistrzostwo Francji już nikogo w klubie nie cieszy. Tak jest zresztą od dłuższego czasu.

Pojawiały się głosy, że Messi może wrócić do FC Barcelony, ale teraz coraz więcej wskazuje na jego przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Ofertę już jakiś czas temu złożył argentyńskiej gwieździe zespół Al Hilal. Teraz gazeta "L’Equipe" informuje, że doszło już do ustnego porozumienia pomiędzy klubem i piłkarzem. O tym, że negocjacje są już bardzo zaawansowane informowała kilka godzin temu agencja AFP.

To może być początek dużych ruchów transferowych na linii Barcelona - Al Hilal, bowiem hiszpańskie media przekazywały, że Messi chętnie przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, ale ze swoimi kolegami z "Dumy Katalonii". Chodzi o Sergio Busquetsa i Jordiego Albę. Busquets podobnie jak Messi od początku lipca będzie zawodnikiem bez kontraktu. Za Albę Saudyjczycy musieliby zapłacić.

Transfer Messiego do ligi arabskiej oznaczałby kolejne spotkanie dwóch wielkich postaci ostatnich kilkunastu lat w światowej piłce. Od stycznia w Al Nassr występuje bowiem Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zdążył jak na razie rozegrać 13 meczów w barwach drużyny i strzelił w nich 12 bramek. Być może za kilka miesięcy oglądać będziemy kolejną odsłonę rywalizacji pomiędzy CR7 i Argentyńczykiem.

Oczywiście ewentualne przenosiny Messiego do Al Hilal mają przede wszystkim wymiar finansowy. Argentyńczyk miałby zarabiać rocznie w nowym klubie około pół miliarda euro! Drużyna, do której ma niebawem dołączyć Messi ma duże cele sportowe. Niedawno przegrała w finale Azjatyckiej Ligi Mistrzów z japońskim Urawa Red Diamonds - drużyną prowadzoną obecnie przez Macieja Skorżę. W trwającym sezonie ligowym w Arabii Saudyjskiej Al Hilal zajmuje na razie czwartą lokatę.