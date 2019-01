Hydropolis we Wrocławiu i górująca nad nim dziewiętnastowieczna wieża ciśnień to dziś Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM. Odwiedzamy wnętrza ogromnego zabytku, do którego nikt nie zagląda. Zdradzamy także tajemnice nowoczesnego centrum wiedzy o wodzie.

Nasz pierwszy przystanek to górująca nad Hydropolis zabytkowa wieża ciśnień. Dziewiętnastowieczny zabytek imponuje rozmiarami i zachwyca swoimi wnętrzami, o czym z Rafałem Zagrobelnym z Hydropolis rozmawia nasz reporter, Bartłomiej Paulus. Wieża ciśnień Bartek Paulus /RMF FM W ogromnych wnętrzach wieży ciśnień do dziś zachowały się zabytkowe urządzenia, wykorzystywane przed laty przez wodociągi. Wnętrze wieży Bartek Paulus /RMF FM Hydropolis - wnętrze wieży (21 zdjęć)







Z przeszłości przenosimy się w przyszłość. W cieniu zabytkowej wieży, w dawnym zbiorniku wodnym powstało Hydropolis, nowoczesne centrum wiedzy o wodzie, gdzie wizytę zaczynamy w serwerowni, sercu całego obiektu. Serwerownia Bartek Paulus /RMF FM Wita turystów i budzi spore zainteresowanie. Mowa o unikatowej drukarce wodnej. Jak działa? Nasz reporter szukał odpowiedzi na to pytanie. Drukarka wodna Bartek Paulus /RMF FM Dziesiątki atrakcji przyciągają tysiące turystów, nie każdy jednak zna tajemnice poszczególnych eksponatów. Nas zainteresowała śnieżyca, którą można podziwiać we wrocławskim Hydropolis. Śnieg Bartek Paulus /RMF FM Autor: Bartek Paulus Opracowanie: Joanna Potocka



Joanna Potocka, Bartek Paulus