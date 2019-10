Na ponad 370 polskich uczelniach wyższych, publicznych i niepublicznych 1 października rozpoczyna się rok akademicki 2019/2020. Resort nauki szacuje, że na pierwszym roku studiów stacjonarnych zajęcia zacznie ok. 300 tys. żaków.

Inauguracja roku akademickiego we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Nowy rok akademicki rozpocznie 133 uczelni publicznych, z tego w 19 uniwersytetów, 16 politechnik i 13 uniwersytetów przyrodniczych, ekonomicznych oraz pedagogicznych, 9 uniwersytetów medycznych, a także ok. 240 uczelni niepublicznych.

Według najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2018 r. w polskich uczelniach kształciło się ok. 1,2 mln osób, o 61,6 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 73,3 proc. w uczelniach publicznych. W roku akademickim 2017/18 dyplom ukończenia studiów otrzymało 327,7 tys. absolwentów - o 15,4 proc. mniej niż w 2017 r. - podaje GUS.

"Zakładamy, że w tym roku na studia stacjonarne zostanie przyjętych około 300 tys. osób, a na studia niestacjonarne około 130 tys. - mowa tu o studiach każdego stopnia" - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort wyjaśnił, że dokładne dane o rekrutacji będą przekazywane przez uczelnie w październiku.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów systematycznie zmniejszała się z ok. 1,9 mln w roku akademickim 2008/09 do ok. 1,2 studentów w roku akademickim 2018/19 - wynika z danych GUS.

Z kolei największą liczbę absolwentów - blisko pół miliona osób - odnotowano w roku akademickim 2010/11. Od tego roku obserwowany jest spadek liczby absolwentów. W roku akademickim 2017/18 było to niecałe 330 tys. osób.

Rok akademicki jest podzielony na dwa semestry. Ustalenie szczegółowego kalendarza - na który składają się m.in. terminy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz przerw międzysemestralnych - leży w gestii poszczególnych uczelni.