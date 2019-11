Żmigród będzie kolejnym punktem na trasie naszej akcji Twoje Miasto w Faktach RMF FM. Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF24.pl. na Dolnym Śląsku będziemy już w sobotę.

Żmigród jest położony w powiecie trzebnickim, nad rzekami Baryczą i Sąsiecznicą.

Wśród atrakcji i zabytków tego miejsca wymienić można między innymi pałac Hatzfeldów, wieżę ciśnień czy nadbarycki park. Uwagę przyjezdnych przyciąga też malowniczy rynek i kościół pw. Świętej Trójcy.

Nazwa miasta to połączenie dwóch słów: żmija - gród. Skąd takie połączenie i dlaczego w herbie tej miejscowości znajduje się smok? Wyjaśnimy to na pewno.

