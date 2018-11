Maków Podhalański, Kudowa-Zdrój, Krobia, Stąporków, Borne Sulinowo, Wołów - jedno z tych miejsc odwiedzimy tym razem w cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM. Nasz reporter opowie o lokalnych atrakcjach, ciekawostkach i zabytkach. Decyzja należy do Was! Czekamy na głosy w sondzie do czwartkowego południa.

Wołów na Dolnym Śląsku to propozycja od pana Edwarda. Jak zaznacza, mieszkał tam i kończył liceum jedyny Polak w kosmosie Mirosław Hermaszewski. Nasz słuchacz przypomina też "skok stulecia" z 19 sierpnia 1962 roku, czyli napad na bank. Druga kandydatura z tego województwa to Kudowa-Zdrój. Nasz słuchacz Piotr wymienia kilka argumentów. Poleca tamtejsze Muzeum Zabawek, jako punkt obowiązkowy wskazuje Kaplicę Czaszek, a warto też spróbować miejscowych wód. Możemy też odwiedzić Maków Podhalański, który obchodzi jubileusz 640 lat powstania. Jak podkreśla pan Mateusz, w tamtejszej ochotniczej straży pożarnej służy ponad 20 kobiet. Nasz słuchacz wspomina też historię Mieczysława Głucha - utalentowanego rzeźbiarza i człowieka o wielkim sercu. Z Wielkopolski wpłynęło do nas zgłoszenie z Krobi. Liczne kościoły i budynki związane z panowaniem na tych ziemiach Biskupów Poznańskich; folklor biskupiański oraz corocznie odbywający się w sercu biskupizny w Domachowie Festiwal Tradycji i Folkloru; przepiękne muzeum stolarstwa i biskupizny po dawnej fabryce mebli pana Teofila Hałasa z 1922 roku - to argumenty, które wylicza pan Michał. Stąporków w Świętokrzyskiem jest kolei znany z... największego pomnika grzejnika w Polsce. W sercu miasteczka grzejnik-gigant otoczony jest miniparkiem minigrzejników! - pisze pan Krzysiek. Warto też odwiedzić rezerwat Skałki Piekło, czyli perłę przyrodniczą tej części województwa. Możecie też głosować na Borne Sulinowo w Zachodniopomorskiem - z willami i piękną przyrodą. To była baza wojsk radzieckich, militarne miasto z duszą minionych czasów - zaznacza pan Cezary. Wy decydujecie - my jedziemy! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! RMF 24