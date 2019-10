Z Bytowa na Pomorzu nadamy tym razem kolejny odcinek naszego cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Koniecznie bądźcie z nami w najbliższą sobotę.

Niespełna 20-tysięczny Bytów na Pomorzu będzie tym razem "Twoim Miastem w Faktach RMF FM".

Podczas naszej wizyty na pewno odwiedzimy zamek krzyżacki z przełomu XIV i XV wieku.

Zajrzymy również do kościoła św. Katarzyny z gotycką wieżą i opowiemy historię mostu kolejowego nad rzeką Borują, który jest jednym z najciekawszych tego typu zabytków na Pomorzu.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które to Wy wskazujecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia: może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?