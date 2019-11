Andrychów będzie w tym tygodniu Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF24.pl. Do zobaczenia w najbliższą sobotę!

W sobotę będziemy w Andrychowie / RMF FM

Z Andrychowa w Małopolsce nadamy w tym tygodniu kolejny odcinek naszego cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM. Położony w górskim otoczeniu Andrychów pochwalić się może niezwykłymi kryptami czy klasycystycznym pałacem Bobrowskich, zwanym także Zamkiem Andrychowskim.

Wynik głosowania / RMF FM

To także świetne miejsce dla wspinaczy za sprawą kilkunastometrowej sztucznej ściany. Coś dla siebie znajdzie tu także każdy miłośnik aktywnego wypoczynku - liczne szlaki rowerowe i piesze nie pozwolą się nudzić aktywnym turystom.

Twoje Miasto w Faktach RMF FM tworzycie oczywiście także Wy. Jeśli zatem - Waszym zdaniem - są w Andrychowie miejsca, które koniecznie musimy odwiedzić albo ludzie, których powinniśmy poznać, dajcie nam o tym znać w komentarzach poniżej.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które to Wy wskazujecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia: może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?