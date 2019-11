Radzyń Podlaski, Iłża, Ćmielów, Krobia, Łobez, Kostrzyna nad Odrą - to do Was należy decyzja, skąd nadamy w tym tygodniu Twoje Miasto w Faktach RMF FM. Nasz reporter opowie o lokalnych atrakcjach, historiach i ciekawostkach. Już teraz zapraszamy do żółto-niebieskiego miasteczka! Na głosy w sondzie czekamy do czwartkowego południa.

Twoje Miasto w Faktach RMF FM / Jacek Skóra / RMF FM Kostrzyn nad Odrą w Lubuskiem poleca nam pan Paweł. Na skutek zaciętych walk w 1945 roku zniszczone zostało w blisko 100 procentach. Jest uznawane za najbardziej zniszczone wojną miasto na terenie dzisiejszej Polski, nazywane czasem "polską Hiroszimą". W Kostrzynie znajdują się pozostałości potężnej twierdzy pruskiej, której zasadniczą część wzniesiono w XVI wieku. Tutaj organizowany jest dawny Przystanek Woodstock - napisał nasz słuchacz. Łobez w Zachodniopomorskiem to propozycja od pana Jarosława. To raj dla miłośników aktywnej turystyki - ze szlakami rowerowymi, kajakowymi i konnymi. Warto opowiedzieć też historię Wzgórza Rolanda. Ćmielów w tym tygodniu reprezentuje województwo świętokrzyskie. Miasto słynie przede wszystkim z produkcji porcelany. Funkcjonuje tutaj Żywe Muzeum Porcelany, gdzie zobaczyć można cały proces jej powstawania. Wśród zabytków wymienić można z kolei ruiny XVI-wiecznego zamku. Liczne kościoły i budynki związane z panowaniem na tych ziemiach Biskupów Poznańskich, przepiękne Muzeum Stolarstwa i Biskupizny - to już opis Krobi w Wielkopolsce, który przysłał do nas pan Michał. Możecie też głosować na Iłżę w powiecie radomskim. Tam zaprosił nas pan Przemysław. Zamek Biskupów Krakowskich - ze szczytu baszty niesamowity widok na ziemię iłżecką oraz góry świętokrzyskie. Idealne miejsce do selfie. Koła Gospodyń Wiejskich - 17 KGW, ponad 400 kobiet, które robią cuda jeśli chodzi o potrawy regionalne i wykonują przecudne rękodzieło. Zalew na Iłżance, Zabytkowa Kolej Wąskotorowa, Kopiec Tatarski, Piec Garncarski - dosłownie przygoda z historią! - napisał w zgłoszeniu nasz słuchacz. Możemy odwiedzić również Radzyń Podlaski w województwie lubelskim z Pałacem Potockich, Oranżerią i kościołem Świętej Trójcy. Wy decydujecie - my jedziemy! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które to Wy wskazujecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia: może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Autor: Michał Rodak Opracowanie: Arkadiusz Grochot